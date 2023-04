Une demande d’action collective à Sainte-Marthe-sur-le-Lac autorisée

Sainte-Marthe-sur-le-Lac a vécu une catastrophe, il y a quatre ans presque jour pour jour. C’est donc quatre ans plus tard, que l’action collective contre la municipalité et le gouvernement du Québec est autorisée, a appris le journaliste de TVA Nouvelles Yves Poirier.

Quand la digue végétale a cédé, le lac des Deux Montagnes s’est déversé en un torrent et le tiers de la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été dévasté. Plus de 6000 résidents avaient dû être évacués.

Alors qu’on s’apprête à souligner le quatrième anniversaire en lien avec cette tragédie, TVA Nouvelles a appris que l’action collective intentée par Richard Lauzon, une victime du bris de la digue, a été autorisée par un juge contre le gouvernement Québec et la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

M.Lauzon a vu deux maisons lui appartenant être inondées, soit celle qu’il habitait et celle qu’il louait à sa fille, l’eau a envahi 2500 maisons au total.

«Depuis 2017 que ça avait été annoncé au gouvernement que la digue était fragile», explique M. Lauzon. «On a attendu que le désastre arrive et la digue a lâché et on a été pris avec cette merde.»

Les milliers de résidents concernés devront expliquer en temps et lieu à l’avocat Me Gérard Samet, qui pilote ce dossier, les préjudices qu’ils ont subis.

Maintenant que c’est autorisé, les citoyens espèrent que cette action collective prendra la forme de négociations plutôt que de longs débats judiciaires.

La municipalité préfère ne pas commenter pour l’instant.