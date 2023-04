Cyberattaques: une entreprise d’ici croit qu’elle aurait pu protéger Hydro-Québec

Des Montréalais qui repoussent quasi quotidiennement des attaques de pirates informatiques pro-Poutine contre des sites ukrainiens ne sont guère impressionnés par Hydro-Québec.

• À lire aussi: Guerre en Ukraine: en première ligne de la guerre numérique

• À lire aussi: «Ça fait plusieurs années que la menace existe»: Hydro-Québec attaquée par des cyberpirates

• À lire aussi: Le site web d'Hydro-Québec toujours paralysé par une cyberattaque

«Ça devrait être de la petite bière, déjouer une attaque comme celle qui a fait planter le site d’Hydro», commente Michel Lambert, le gestionnaire principal d’eQualitie, une compagnie spécialisée dans la protection des sites internet d’ONG particulièrement visés par les pirates ou les services secrets de dictatures.

Fondée par Dmitri Vitaliev, le fils d’un dissident russe de l’époque de l’Union soviétique, la compagnie évolue dans le feu de l’action à partir de ses bureaux du Plateau–Mont-Royal.

Notamment, elle offre un service appelé Deflect qui fait dévier les attaques informatiques dirigées contre ses clients vers... elle-même!

«Tous les jours, des tentatives de piratage visent nos clients, mais c’est nous qui les recevons et qui les repoussons», s’enorgueillit M. Lambert.

«Nous avons hébergé le site du mouvement Black Lives Matter qui se faisait attaquer chaque matin.»

«Nous hébergeons aussi des organisations autochtones au Salvador et LGBTQ en Russie.»

Écoutez l'entrevue avec Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest à l’émission de Philippe-Vincent Foisy diffusée chaque jour en direct via QUB radio :

Feu de l’action

Ironiquement, c’est en défendant bénévolement ces clients qui attirent les pirates comme des mouches que la petite compagnie québécoise, constamment sur le pied de guerre, a l’occasion de se tenir à jour dans la progression des moyens de plus en plus ingénieux des pirates.

«Nous avons un programme d’intelligence artificielle qui surveille les agissements des pirates et qui apprend à repérer leurs attaques et à les contrer de plus en plus efficacement partout en même temps», explique M. Lambert.

Autrement dit, ce que l’intelligence artificielle d’eQualitie apprend de la guerre en Ukraine au sujet des méthodes de piratage russe, par exemple, pourrait servir à des clients québécois ou canadiens... surtout s’ils sont la cible des mêmes entités malveillantes.

Petit joueur

Pour financer son bénévolat auprès de plus de 700 ONG à risque d’attaques informatiques sophistiquées, la compagnie québécoise compte aussi des clients payants... mais pas Hydro-Québec ou une autre société d’État.

«Nous sommes un petit joueur. Les grosses organisations comme Hydro ont tendance à se tourner vers des géants américains pour se protéger», déplore M. Lambert.

«Si une société d’État nous appelle, on va être en mesure de faire une offre compétitive.»