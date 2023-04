Violent incendie à Lévis: deux parents et leur fils de 8 ans dans le coma

Deux parents et leur fils de 8 ans qui ont survécu par miracle à l’incendie de leur demeure de Lévis durant le week-end de Pâques pourraient voir leur vie changer à jamais, alors qu’ils se trouvent toujours dans le coma pour soigner leurs blessures.

«La bonne nouvelle, c’est que leur vie n’est pas en danger. Mais on n’a aucune idée de quelle façon ils vont s’en sortir, s’ils vont avoir des séquelles» soupire Maxime Boutin.

Tôt samedi dernier, alors que tout le monde dormait paisiblement, un intense brasier s’est répandu dans la demeure de son frère Carl Boutin, à Lévis. Il s’agirait d’un incendie accidentel qui aurait pris naissance dans la cuisine.

Comme le racontait Le Journal samedi, sa conjointe Marie-Claude Desbiens et leur fils Evens ont dû sauter du deuxième étage. De son côté, le père de famille inconscient a dû être extirpé des flammes par les sapeurs.

Photo tirée du Facebook de Carl Boutin

«Ils ont dû réanimer Carl avant de l’embarquer dans l’ambulance, puis on a failli le perdre deux ou trois fois durant la première nuit», raconte le frère de M. Boutin, toujours ébranlé cinq jours après le drame.

Avenir incertain

Photo fournie par Karina Vézina

L’état des trois membres de la famille, transportés à l’hôpital, s’est stabilisé, mais ils ne sont pas sortis d’affaires pour autant. Ils ont tous les trois été plongés dans un coma artificiel pour aider leur corps à mieux guérir.

Brûlé sur environ 15% de son corps et ayant respiré une quantité importante de CO2, c’est le père de famille qui a été le plus durement touché. Il doit d’ailleurs recevoir une greffe de peau sous peu.

Photo fournie par Karina Vézina

Mme Desbiens et son fils Evens ont quant à eux subi des brûlures au niveau des voies respiratoires. Les cordes vocales de l’enfant ont également été touchées.

«C’est un peu comme si on retenait notre souffle depuis que c’est arrivé, en attendant d’avoir des réponses», soupire la sœur de M. Boutin, Karina Vézina, remerciant le ciel que les autres enfants du couple n’aient pas été à la maison quand l’incendie a éclaté.

Une solidarité inespérée

De son côté, la maison familiale a été complètement ravagée par les flammes. Selon les proches de la famille, rien n’a pu être récupéré, pas même quelques souvenirs.

C’est pourquoi une campagne de financement Go fund me a été mise sur pied pour permettre au couple d’avoir un stress financier en moins lorsqu’ils seront remis sur pied. En quelques jours, plus de 16 500$ avaient déjà été amassés.

«Ça met un peu de baume au cœur de voir qu’autant de gens ont mis la main à la pâte pour les supporters. Ils en ont vraiment besoin», souligne Mme Vézina.