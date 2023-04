10 ans d’enquêtes: neuf fois où notre Bureau d’enquête a fait trembler les criminels

LES CONFESSIONS DE GÉRALD GALLANT

Photo d'archives, Éric Myre

C’est notre Bureau d’enquête qui a rendu publics les aveux que le tueur à gages Gérald Gallant a livrés aux policiers, en octobre 2014.

Les déclarations du délateur, auteur de 28 meurtres commis de sang-froid, la plupart au cours des années 1990 durant la guerre des motards, furent d’abord révélées dans six éditions consécutives du Journal et sur son site web, ainsi qu’à l’émission J.E.

Ils ont ensuite fait l’objet d’un livre à succès, publié aux Éditions du Journal, ainsi que de l’un des films québécois les plus populaires au box-office en 2022, Confessions.

LE SPVM EN CRISE

Deux anciens hauts gradés confient à notre Bureau d’enquête des allégations de fabrication de preuve entachant la brigade des Affaires internes du SPVM, le 21 février 2017.

Ces révélations plongent la police de Montréal dans l’une des plus graves crises de son histoire, provoquant un grand ménage au sein de l’organisation. Il régnait au SPVM « un climat de tension et de suspicion [...] qui met en péril son bon fonctionnement », a conclu une enquête ordonnée par le gouvernement.

À la fin de l’année, ce dernier crée un précédent en nommant le patron de la Sûreté du Québec, Martin Prud’homme, à la tête du SPVM.

LE LIVRE NOIR DES HELLS

Photo tirée du Livre noir des Hells Angels

Quarante ans après l’arrivée des Hells Angels au Québec, notre Bureau d’enquête lançait en 2017 son premier collectif en y exposant les rouages du dangereux gang et en y expliquant comment les motards se sont hissés au sommet du crime organisé au pays.

Jamais avant Le Livre noir des Hells Angels une publication n’avait réuni autant d’informations et de photos inédites illustrant leur histoire. Une édition revue et augmentée du best-seller a aussi paru en 2021.

L’INTERROGATOIRE DE RIZZUTO

Photo fournie par la Sureté du Québec

Le 9 octobre 2019, l’émission J.E diffuse des extraits de l’interrogatoire d’un chef de la mafia montréalaise après son arrestation par la Sûreté du Québec. Du jamais-vu.

Dans cet enregistrement vidéo obtenu par notre Bureau d’enquête, le fils du défunt parrain Vito Rizzuto critique vertement les méthodes d’enquête à son endroit. Leonardo Rizzuto dit aussi qu’on pourrait « faire un film incroyable » avec sa vie, lui dont le frère aîné et le grand-père ont péri par balles.

Il fut acquitté de gangstérisme deux ans après cet interrogatoire qui tranche avec la loi du silence en vigueur dans la mafia.

Narcos PQ

Photo d'archives

En septembre 2022, notre Bureau d’enquête publiait son troisième collectif, le livre Narcos PQ – La route de la cocaïne, de la Colombie à nos rues, de même qu’un balado, relatant les confidences d’un prolifique narcotrafiquant du dangereux cartel de Sinaloa.

Cet ancien résident de la région de Montréal a notamment expliqué à nos journalistes comment il s’y prend pour exporter jusqu’à deux tonnes de cocaïne par année au Canada.

On y apprenait entre autres que les cartels de la drogue camouflent des kilos de coke sur des vols directs d’Air Canada entre Bogota, en Colombie, et Toronto ou Montréal, avec la complicité d’employés des aéroports.

LES DESSOUS DE LA TRAQUE D’UN RIPOU

Photo d'archives

L’arrestation de l’enquêteur vedette Benoit Roberge pour avoir vendu des renseignements privilégiés au Hells Angels René Charlebois, en 2013, compte parmi les pires scandales des annales policières au Québec.

En octobre 2022, Patrick Péloquin, un fidèle allié de Charlebois qui a aidé la Sûreté du Québec à piéger Roberge, est sorti de l’ombre en relatant en détail à notre Bureau d’enquête la stupéfiante séquence d’évènements qui ont marqué cette affaire.

On a aussi diffusé des extraits d’un vidéotestament déconcertant que le motard a enregistré avec son bras droit et dans lequel il dénonçait l’ex-flic ripou, avant de se donner la mort.

MOM BOUCHER SOUS ÉCOUTE

Maurice « Mom » Boucher est presque tombé dans l’oubli quand on l’a enfermé à perpétuité pour avoir commandé les meurtres de deux agents correctionnels en 1997.

Mais à l’automne 2021, notre Bureau d’enquête a démontré dans le livre Le Parloir que l’ex-chef des Hells Angels était toujours aussi dangereux qu’à l’époque de la guerre des motards, en dévoilant des enregistrements que la police a réalisés à l’insu de Boucher pendant qu’il complotait un autre assassinat.

Malade mais sans remords, il disait rêver de tuer d’autres ennemis et même de se venger des Hells qui l’ont évincé de leur gang durant sa détention.

MAFIEUX V.I.P. AU CASINO

Le Casino de Montréal s’est retrouvé dans la tourmente après que notre Bureau d’enquête eut dévoilé, en novembre 2020, qu’il déroulait le tapis rouge à des leaders du crime organisé.

Selon des documents issus d’une enquête policière, on offrait des chambres d’hôtel gratuites, des soupers au restaurant et des billets de spectacle à d’influents mafieux et motards parce qu’ils étaient de gros joueurs. Et ce, même si on les soupçonnait d’y blanchir de l’argent sale.

Le premier ministre François Legault a jugé ces cadeaux « inacceptables ». Depuis, des correctifs ont été mis en place à la maison de jeu de Loto-Québec.

UN CHEF MAFIEUX BRISE L’OMERTA

Photo d'archives

Le journaliste Félix Séguin a compté parmi ses sources le redoutable mafioso Andrew Scoppa.

Déjà considéré comme le chef intérimaire de la mafia montréalaise, Scoppa a consenti à briser l’omerta dans la mafia en révélant à notre Bureau d’enquête de nombreux secrets sur le crime organisé et ses violentes luttes de pouvoir, avant son assassinat en octobre 2019.

Un an plus tard, notre Bureau d’enquête a levé le voile sur ses confidences singulières dans le livre La Source et dans le documentaire Scoppa et moi.