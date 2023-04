BAZINET, Gilbert



À Sainte-Agathe-des-Monts, le 5 avril 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé Gilbert Bazinet.Il laisse dans le deuil sa conjointe Dorothy Cuillerier (Dodie), ses quatre enfants Marie-Claude, Claudine, Jesse et Sabrina, ses petits-enfants, ses soeurs, ainsi que sa parenté et amis(es).Laà qui a été confié M. Bazinet offre ses plus sincères condoléances à la famille.