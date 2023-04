NORMANDEAU VILLENEUVE

Pauline



À Saint-Jérôme le 3 avril 2023, à l'âge de 83 ans est décédée Mme Pauline Villeneuve, épouse de M. Lucien Normandeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Ginette), Serge (Lorraine), France (Richard) et Éric (Catherine), ses petits-enfants Benoit, Jonathan, Andrée, Kim, Élodie, Ariane et Jérémy, ses neuf arrière-petits-enfants, sa soeur Marie-Reine, son frère Jean-Claude, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 21 avril de 13h à 17 et de 19h à 21h et samedi le 22 avril dès 9h au complexe funéraire :SAINT-AUGUSTIN450-473-5934www.rfgoyer.comLes funérailles auront lieu le samedi 22 avril à 12h30 à l'Église de Sainte-Scholastique, 10145 rue St-Vincent, Mirabel.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.