ALLAN, William Henry



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de William Henry Allan "Bill", survenu le 15 mars 2023, à l'âge de 87 ans.Outre sa conjointe Nicole LeBlanc, il laisse dans le deuil ses enfants : Glenn Allan (Sylvie Hatin), Nancy Allan (Baird Alford,) et Oliver Ghyczy-Allan (Rachel Dessureault), ses petits-enfants : Patrick (Nissa Thomas), Clara, Nicolas et son arrière-petite fille Zohana.Il laisse également dans le deuil sa demi-soeur Judy, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis dont les membres de la famille LeBlanc.William a marqué l'histoire en étant le premier homme noir à être embauché à Radio-Canada (Montréal) où il a oeuvré pendant plus de 30 ans à titre de cameraman. Passionné de musique de jazz, joueur d'échecs de haut niveau qu'il enseigna à des adultes et en milieu scolaire, photographe émérite, amoureux de la nature dont il ne cessait de contempler l'évolution, cet homme était doté d'un charme et d'un sourire mémorables.La famille recevra les condoléances le samedi 22 avril 2023, de 10 h à 16 h à la :Une cérémonie sera célébrée à 16 h, en la chapelle de la Résidence funéraire Notre-Dame.Pour ceux et celles qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration en allant sur le site de la Coopérative en cliquant en bas de l'avis de décès disponible.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Unicef ou à la Société canadienne du cancer.