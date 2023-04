DUROCHER, Paul



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de M. Paul Durocher, survenu le 15 mars 2023 à l'âge de 93 ans, époux de feu Denise Emond.Il laisse dans le deuil ses deux soeurs Yolande et Pierrette et son frère Jean-Claude ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra ceux qui souhaitent souligner sa mémoire le vendredi 28 avril 2023, de 15h à 20h, au complexe funéraire