LÉCUYER, Yvan



Le 5 avril 2023, entouré de ses proches, est décédé Yvan Lécuyer à l'Hôpital Brome Missisquoi Perkins, des conséquences liées à la sclérose en plaques, une maladie qu'il a apprivoisé et combattu avec courage pendant les 25 dernières années.Fils de feu Marthe Savoie et de feu Henri Lécuyer, Yvan est né à Acton Vale, le 24 décembre 1948. C'est à Bromont qu'il a passé l'ensemble de sa vie adulte, où il a oeuvré pendant plus de 30 ans comme professionnel et dirigeant du Club de golf Château Bromont ayant eu un impact indélébile sur le développement de la ville de Bromont et des gens qui l'ont côtoyé.Il laisse dans le deuil son épouse Nancy, ses filles Sandra et Jennifer ainsi que leurs conjoints François et Jean-Maurice, ses petits-enfants, Maxime et Alexa et toutes les personnes qui ont croisé son chemin au fil des ans.Sa famille vous accueillera à:ET JARDINS FUNÉRAIRES BESSETTE682 SHEFFORDBROMONT, QC J2L 1C1Tél. 450-534-2779 ou 1-888-730-6666Téléc. 450 777-4393www.famillebessette.comle samedi 22 avril 2023 entre 9h et 10h30 pour célébrer sa vie et son impact.La cérémonie qui s'en suivra sera célébrée dans l'intimité de la famille immédiate.Celles et ceux qui le souhaitent peuvent faire un don commémoratif en son honneur à la Société canadienne de la sclérose en plaques afin de contribuer à éradiquer cette triste maladie.Nous vous invitons à envoyer vos mots de sympathie à la famille via notre site internet: