HOUDE, Monique



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Monique Houde, à l'âge de 79 ans, survenu le 8 avril 2023 à Montréal.Elle laisse dans le deuil ses frères, Denis Houde (Francine Choinière), Pierre Houde (Francine Bernier), feu René Houde, ses neveux Jean-François Houde (Geneviève Leblanc), Christian Houde, son petit-neveu Félix, sa petite-nièce Lili, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le dimanche 30 avril de 14h à 16h du:4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL 514-342-8000Une célébration de la Parole aura lieu à 16h au même endroit.La famille tient à remercier spécialement le personnel des soins à domicile du CLSC de Verdun ainsi que de la RI Jean-De-La-Lande pour leur soutien et les soins prodigués avec bienveillance et dévouement au cours des dernières années.