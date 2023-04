KINGSBURY née THÉORÊT

Marie-Marthe



À Saint-Benoit, le 24 décembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Marie-Marthe Théorêt, épouse de feu Réal Kingsbury.Elle laisse dans le deuil ses fils Gilles (feu Joëlle), Paul (Diane), Robert (Julie), Denis (Nathalie), Rémi, Alain (Sylvie), Luc (Josée) et Martin, ses dix-neuf petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Denise, Lise et Andrée ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 avril à compter de 9h à l'église de Saint-Hermas située au 4291 rue Lalande, Mirabel, QC, J7N 2Z4. Les funérailles auront lieu ce même samedi, à 10h30. La direction des funérailles fut confiée aux