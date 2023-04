BOURDEAU, Robert



Le 4 avril 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Robert Bourdeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Bianca et Blair, ses petits-enfants Hailee, Kaelen et Logan, ses soeurs Lysette et Francine et son frère Pierre ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.