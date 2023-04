TURBIDE née LAJOIE, Majella



À Rosemère, le 7 avril 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Majella Lajoie, épouse de monsieur François Turbide.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Michel, Pierre et Bernard (Josée), son petit-fils Nicolas, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 avril 2023, de 13h30 à 16h au :SAINT-EUSTACHETél. 450.473.5934Une cérémonie aura lieu ce même dimanche, à 16h, à la chapelle du complexe.