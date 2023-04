RATELLE, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Pierre Ratelle, survenu le 22 mars 2023, à l'âge de 87 ans. Il était l'époux de madame Huguette Bélisle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Marc, Carole et Martine, petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères et soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 22 avril 2023. La famille recevra les condoléances de 9h00 à 11h00, suivi d'une messe à l'église Sainte-Béatrice à Auteuil.