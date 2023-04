DESJARDINS, Claude



À Saint-Jérôme, le 13 avril 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Claude Desjardins, époux de feu Aline Bertrand.Il laisse dans le deuil ses enfants Monique, Estelle (David Eulry), Nicole (Michel Thibault), Suzanne (Pierre Turcotte) et Claude (Julie Garnier), ses petits-enfants Jonathan-Frédéric, Pascal, Geneviève, Émilie, Marc, Magalie, Tanya, Amanda, Guillaume, François, Karoline et Alexandre, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Gisèle, Marcel, Jean-Marc, Claudette et Gérard, sa belle-soeur Alice Bertrand, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 21 avril 2023 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 22 avril 2023 de 8h30 à 10h au salon de la :Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 11h en l'église de Ste-Adèle (180 rue Lesage, Sainte-Adèle, Qc, J8B 2R4), suivies de l'inhumation au cimetière de Mont-Rolland.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Pallia-vie en son honneur.