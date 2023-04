LEMIRE TELLIER, Jacqueline



À Laval, le 3 avril 2023, à l'âge de 93 ans est décédée Mme Jacqueline Lemire Tellier, épouse de M. Gilles Tellier.Outre son époux elle laisse dans le deuil ses enfants feu Christian, Francine (Marcel), Mireille (Ken), Gaétan (France), feu Réjean et Eric (Anik), ses petits-enfants Geneviève, Christian, Katerine, Vicky, Lisa, Suzie, Françis, Daj et Zya, ses arrière-petits-enfants Emmy, Colin, Léane, Nathan, Lucas, Athena, Yavanna, Ecthelion, Anthony, Tommy et Océanne, ses soeurs Eugénie, Renée, Raymonde, Michelle, Claudette (Jacques) et Nicole, ses belles-soeurs Pierrette et Odette, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Francesco Bellini de Laval pour les bons soins prodigués.Une exposition aura lieu au :418 BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, QC, J7A 3R8le dimanche 23 avril de 14h à 17h, les funérailles suivront le lundi 24 avril à 11h en l'Église Sainte-Rose-de-Lima à Laval, 219 boulevard Sainte-Rose, Laval, Qc, H7L 1L7.