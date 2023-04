DUPONT, Huguette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Huguette Dupont survenu le mercredi 12 avril 2023 à Montréal.Elle laisse dans le deuil sa soeur Gisèle, ses neveux et nièces les plus exceptionnels qui l'ont soignée et accompagnée jusqu'à la fin, Nicole, Manon, Jean, Lucie, Sylvain, Isabelle ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal,le vendredi 21 avril 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées le samedi 22 avril 2023 en chapelle du complexe de 10h à 11h.