GUILLEMETTE HAINS, Thérèse

À Longueuil, le 19 mars 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Thérèse Guillemette Hains, retraitée de l'enseignement, épouse de feu M. Guy Hains, résidant à Montréal. Elle était née à Sainte-Thècle de feu Marie-Louise Paré et de feu Phydime Guillemette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques, Henriette, Marie (Jean-Pierre Monfette), Jocelyne (Gaétan Côté), Monique, Nicole et Gaétan (Lydie Grimaud), ses petits-enfants Ariane Soucy-Hains (Raphaël Duteau), Nicolas B. Monfette, Gabriel Hains-Monfette (Chantale Gervais), Daniel Hains-Côté (Andréane Gaudreault), Alice Hains-Côté (Ethan Kirwin), Vincent Campbell, Lothaire Hains-Ferland et Daria Hains-Ferland, ses arrière-petits-enfants Rémi Hains-Côté et Élina Gervais-Monfette, ses soeurs Victoire, Émilienne, Noëlla, Henriette (Clément Sauriol) et son frère Joseph (Michelle Quintal), ses nombreux neveux et nièces ainsi que d'autres parents, sans oublier son amie d'enfance Simone Asselin. Elle était aussi la soeur de Lucienne, Cécile, Florence, Paul, Jean, François, Hilaire, Jeannine, Jacques, Pierre, Romuald et Pauline qui sont décédés.Ses enfants vous accueilleront le vendredi 28 avril 2023 en l'église Ste-Famille, au 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville pour les condoléances à partir de 14h. Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 15h en l'église Ste-Famille à Boucherville. Suivra un goûter à la salle paroissiale située derrière l'église. L'inhumation aura lieu au cimetière St-Ignace à Coteau-du-Lac à une date ultérieure.Ses enfants remercient le personnel du Centre d'hébergement Monseigneur-Coderre pour son dévouement et les bons soins prodigués à Mme Guillemette.Vous pouvez faire un don à la Fondation des Centres d'hébergement Vieux-Longueuil / CHSLD Monseigneur-Coderre au 2761 rue Beauvais, Longueuil, Qc, J4M 2A4 ou par internet au :Les arrangements funéraires ont été confiés au :Tél. 450 655-6036 // Téléc. 450 655-0941