BESSETTE, Cécile



Le 15 mars 2023 à l'âge de 98 ans et 10 mois est décédée madame Cécile Bessette au CHSLD Angus à Montréal.Cécile était la soeur de feu Léa Rose, feu Alice, feu Béatrice, feu Roland (feu Claire Clément), feu Armand (feu Yvette Langlois) et feu Paul-Émile. Elle était aussi la tante de ses nièces feu Danielle (feu Jacques Fortin) et feu Lise (Adrie Dejong) ainsi que son neveu feu Robert Bessette (Ginette Beauparlant) et la grande-tante de son petit-neveu feu Stéphane Bessette.Se souviendront d'elle, ses petites-nièces et petit-neveu, Dominic Bessette (André Lafontaine), Sophie Fortin (Pierre Hunter), Benoit Fortin (Jennie Murray), François Dejong et Derick Dejong, ainsi que Robert Lacerte, Sophie Dion, Gabriel Dion Lacerte, Danielle Arpin et Johanne Duguay, sans oublier ses petites-petites-nièces et petits-petits-neveux et de nombreux amis et amies.La famille recevra les condoléances des parents et amis au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle dimanche 23 avril 2023 à compter de 15h. Une liturgie de la Parole suivra à 16h.La famille tient à remercier l'équipe du CHSLD Angus de Montréal pour leur soutien et leur dévouement.Prière de ne pas envoyer de fleurs, faites plutôt un don à la fondation de votre choix.