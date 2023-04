9 îles grecques sublimes où poser vos valises

Eaux translucides, gastronomie divine, histoire avec un grand H: les promesses des îles grecques font rêver bon nombre de voyageurs. Mais lesquelles choisir?

La Grèce compte un total de 6000 îles et îlots, dont 227 sont habités. Les Cyclades sont sans doute les plus connues d’entre toutes - qui n’a jamais vu une photo des maisons blanches qui cascadent sur les flancs de Santorin? -, mais il y a plusieurs régions insulaires pour se laisser envoûter.

Basée entre autres sur les coups de cœur de «bibles du voyage» telles que Condé Nast Traveller et National Geographic, voici une sélection de neuf îles grecques à ajouter à votre liste de souhaits.

1. La Crète

UNSPLASH / Enza Dattilo

Lieu de naissance de Zeus selon la mythologie grecque, la Crète est la plus grande île de Grèce et la cinquième de toute la mer Méditerranée. On y va pour le soleil, les vins locaux, l’histoire - notamment les vestiges de la civilisation antique minoenne - et la nature. L’île abrite des gorges impressionnantes (36, selon l’office de tourisme grec) et plusieurs sentiers de randonnée. National Geographic recommande celui de la gorge Samaria dans le parc national du même nom, alors que le magazine CN Traveller suggère de marcher dans les gorges d’Aradena, jusqu'à la mer de Lybie.

2. Santorin (archipel des Cyclades)

UNSPLASH / Matt Artz

Santorin est de tous les palmarès, et ce n’est pas pour rien! La beauté et le romantisme de ses paysages volcaniques en font une belle destination pour les lunes de miel, mais aussi pour un premier voyage dans les îles grecques. Avec ses fameuses maisons blanches au-dessus de la mer, Oia est la localité la plus prisée, mais des découvertes sont aussi à faire dans le reste de l’île: plages de sables noir, «Pompéi grecque», sentiers de randonnée, jolies terrasses. Le magazine CN Traveller attire l’attention des voyageurs sur Pyrgos, un village de plus en plus branché situé dans les terres, où l’on découvre des petits cafés typiques et de jolis Airbnb.

3. Skopelos (îles Sporades)

UNSPLASH / Evgenia Stergioula

Son nom n’est pas nécessairement connu de tous, mais ses paysages ont été vus par des millions de personnes: c’est sur cette île des Sporades que le film «Mamma Mia» (2008) a été tourné. Skopelos séduit les voyageurs grâce à ses plages aux eaux turquoise bordées de pins et sa délicieuse cuisine locale, célèbre entre autres pour ses feuilletés au fromage («strifti»). Sa capitale Chora est à visiter pour son architecture unique et son château médiéval. Et dans village de Aϊ Giannis, personne ne voudra manquer la chapelle perchée où le personnage de Meryl Streep chante du Abba pour celui de Pierce Brosnan dans le film «Mamma Mia»!

4. Corfou (Îles Ioniennes)

UNSPLASH / Sebastian Pociecha

Une ville principale cosmopolite, des airs de Toscane et certaines des plus belles plages d’Europe: voilà, en résumé, pourquoi CN Traveller recommande aux voyageurs de visiter Corfou (Kerkyra en grec), la vedette des îles Ioniennes. La culture corfiote mêle les influences vénitiennes, françaises et britanniques, et s’avère particulièrement intéressante à découvrir. La ville de Corfou est à mettre à l’itinéraire pour sa vieille cité, reconnue par l’UNESCO, ainsi que pour sa chic rue Liston. Quant au reste de l’île, on y rencontre sites historiques, forêts d’oliviers, petits villages et eaux cristallines où il fait bon naviguer.

UNSPLASH / Alicia Gancarz

5. Naxos (Cyclades)

UNSPLASH / Chris Barbalis

Vous êtes un voyageur «foodie»? La plus grande île des Cyclades est «la plus délicieuse des destinations grecques», selon National Geographic. Particulièrement fertile, elle est effectivement reconnue pour sa gastronomie, que ce soit dans sa capitale, Hora, ou ailleurs sur l’île. À essayer absolument: le kitron, une liqueur de citron locale. À Naxos, vous découvrirez aussi nombre de monuments et vestiges antiques ainsi que des routes panoramiques, des forêts d’oliviers, des villages traditionnels dans les montagnes et de nombreuses plages sablonneuses.

6. Hydra (îles Saroniques)

UNSPLASH / Christina Terzidou

Cette île se trouve à environ 2h de traversier d’Athènes et est connue comme une destination artistique où il fait bon s’évader loin du tumulte urbain et de la technologie. De nombreuses personnalités y séjournent ou y ont séjourné, à commencer par Leonard Cohen qui y avait acheté une maison dans les années 1960. À Hydra, il n’y a pas de voiture ni de scooters. On se promène donc partout à pied, et ce sont les mules qui aident au transport de bagages. Il ne faut pas manquer de flâner au port, d’arpenter les petits chemins de pierre, ni de partir à la découverte des anses aux eaux limpides de l'île.

7. Milos (Cyclades)

UNSPLASH / Vasilis Karkalas

Dans la partie ouest des Cyclades, Milos est une île volcanique aux paysages singuliers et très «instagrammables». Selon National Geographic, il n’y a rien de mieux que d'explore ses quelque 125 km de côtes en kayak de mer. Sur votre chemin: des falaises blanches, des falaises noires, des précipices colorés, des formations rocheuses étranges et de jolis petits villages de pêcheurs. La «Vénus de Milos», célèbre sculpture de marbre désormais au Louvre de Paris, est originaire de Milos et il est possible d’en voir une république dans la capitale, Plaka.

UNSPLASH / Derek Sutton

8. Rhodes (archipel du Dodécanèse)

UNSPLASH / Shinjan Bhattacharya

Grande île de l’archipel du Dodécanèse, Rhodes est une destination touristique populaire aussi bien pour les amateurs de plages que pour les passionnés d’histoire. Selon CN Traveller, votre premier arrêt dans cette grande île de la mer d’Égée devrait être la vieille ville fortifiée médiévale de Rhodes, où l’on rencontre à la fois églises byzantines, ruines romaines,synagogues et minarets. Il faut aussi visiter la ville de Lindos, pour son imposante acropole perchée et ses belles eaux émeraude, et profiter des hôtels de bord de mer du sud de l'île pour un moment de relaxation.

UNSPLASH / Sipan Hamed

9. Céphalonie (îles Ioniennes)

UNSPLASH / Evan Verni

Il y a au moins deux bonnes raisons de choisir Céphalonie: ses montagnes verdoyantes et son vin! L’île est reconnue pour son Robola, un cépage produisant des vins blancs secs particulièrement appréciés. National Geographic suggère de visiter la vallée Omala, sur les flancs ouest du mont Ainos, pour partir à la découverte des vignerons et artisans. L’île est aussi fréquentée pour ses belles plages de sable clair et ses eaux transparentes où faire du «snorkeling». Quant à la gastronomie de Céphalonie, elle est reconnue elle aussi et vous devrez assurément goûter les huiles d’olives, fromages féta et miel locaux lors de votre passage.