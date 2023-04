PLOUFFE, Jean-Claude



Aux Foyers Farnham, le 20 décembre 2022, à l'âge 92 ans, est décédé M. Jean-Claude Plouffe, époux de feu Luce Ménard demeurant à Farnham.Il laisse dans le deuil ses fils, Daniel (Alexandra Verret) et Patrick (Solange Fontaine). Il laisse également ses petits-enfants Jean-Philippe, Justine (Samuel Gosselin), Jean-Christophe (Rachel Ouimet), Anais et Vanessa, son frère Normand (Angèle Tardif), son amie Madeleine Bolduc, ses neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 21 avril de 18h à 21h et le samedi 22 avril à compter de 9h au salon funéraire :FARNHAM J2N 2W8Tél 450-293-4474 www.desourdy.caLes funérailles auront lieu ce même samedi 22 avril à 11h en l'église St-Romuald suivies de l'inhumation au cimetière de Farnham.Des dons en sa mémoire à la Fondation Les Foyers Farnham seraient appréciés. Formulaires disponibles au salon ou au :