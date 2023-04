MONTPETIT, Jean



À Montréal, le 1er avril 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé Jean Montpetit, fils de feu Adrien Montpetit et de feu Gabrielle Reid.Il laisse dans le deuil ses soeurs Céline (Jules Brodeur) et Marie, ses nièces Louise, Nathalie et Marie-Josée Guillemette, Carole et Emmanuelle Brodeur, Émilie Christiansen, ses neveux Sébastien Guillemette, Etienne Brodeur et Hugo Christiansen, leurs conjoints et conjointes, ainsi que d'autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Champlain-de-Gouin pour les soins assidus et le respect accordé, en particulier Nicole, Marie-Josée et Robert.Les cendres seront inhumées au cimetière St-Joachim de Châteauguay à une date ultérieure.