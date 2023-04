À quand la nationalisation du patrimoine immobilier religieux?

François Legault, l’imbroglio suscité par votre tweet, affirmant «que le catholicisme a engendré une culture de solidarité qui nous distingue à l’échelle continentale» et ajoutant par la suite qu’il faut distinguer «laïcité et patrimoine», pourrait avoir un impact historique.

Après la nationalisation de l’électricité en 1962, pourquoi, Monsieur le Premier Ministre, ne croyez-vous pas opportun de nationaliser le patrimoine immobilier religieux actuellement abandonné, condamné, inoccupé et sans vocation réelle? Ce serait, à la fois un héritage du catholicisme à la nation québécoise et ce geste donnerait un véritable sens à la solidarité et la laïcité de l’État.

Ainsi, fort de ce parc immobilier, vous pourriez donner une deuxième vocation au riche patrimoine immobilier catholique en construisant des milliers de logements sociaux abordables, en aménageant des centaines de parcs et en rendant à la population un patrimoine historique d’une valeur inestimable. Ce serait la revanche de la nation québécoise après la «revanche des berceaux».

Lourd passé économique

Le catholicisme a connu ses jours de gloire lorsque les «Canadiens français» au début du 20e siècle étaient illettrés et vivaient dans la misère économique. Plus d’un million d’entre eux ont d’ailleurs immigré aux États-Unis pour aller travailler dans les usines de la Nouvelle-Angleterre afin de survivre.

Souvenons-nous, les francophones étaient du «cheap labor», crevaient de faim en cultivant des terres de roche ou en étant draveur et bûcheron. Pas besoin d’être devin, dans un tel contexte, pour comprendre que la solidarité était la seule façon pour les francophones de survivre, victime de ségrégation, d’isolement social et économique.

Malgré tout, les Québécois ont construit un riche patrimoine immobilier religieux: des cathédrales, des églises, des presbytères situés stratégiquement au centre des villes et des villages. Ce legs immobilier appartient à tous les Québécois, qui ont fait de nombreux sacrifices pour les construire et les financer malgré la pauvreté endémique des croyants de l’époque.

Solidarité

Au travail, les «Canadiens français» étaient considérés économiquement parlant comme un troupeau de moutons au service de l’occupant anglophone qui, lui, s’occupait des «vraies affaires», soit le contrôle de nos richesses naturelles (mines, pâtes et papiers, barrages hydro-électriques), banques et chemins de fer. Pendant ce temps, le bas clergé catholique ne restait pas inactif, en favorisant l’émergence de mouvements de solidarité, notamment par la création des caisses populaires et des syndicats pour contrecarrer les conditions de travail abusives des «boss».

Plusieurs se rappelleront l’historique grève de l’amiante à Asbestos. Ce n’est pas un hasard si le Québec était jadis l’endroit en Amérique du Nord avec le plus haut taux de syndicalisation, soit environ 38% de la main-d’œuvre jusqu’en 1981, alors que maintenant, en 2022, ce taux se situe seulement à 29%, conséquence notamment de l’automatisation et de la baisse des industries de transformation.

Quel sera le legs de solidarité de l’héritage du catholicisme à la nation québécoise? Des milliers d’églises, de presbytères et de sanctuaires religieux sont présentement fermés et abandonnés, soit plus de 762 en 2022 selon le Conseil du patrimoine religieux.

Ne serait-il pas temps, Monsieur le Premier Ministre, de les nationaliser, comme l’a fait René Lévesque avec les barrages hydro-électriques, et de remettre ce patrimoine religieux entre les mains des communautés qui ont donné leur vie pour le bâtir? Ce geste historique permettra enfin de faire un trait d’union entre la laïcité de l’État et l’héritage patrimonial du catholicisme.

Jean Baillargeon, Expert-conseil en communication stratégique