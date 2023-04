DESROCHES BRISSON, Colette



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Colette Desroches Brisson survenu le 4 avril 2023, à l'âge de 77 ans. Elle était l'épouse de monsieur Normand Brisson.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Christine (André) et René (Keren), ses petits-enfants Sybile, Xavier et Mattias, ses frères Michel et Guy, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 avril 2023, de 13h30 à 17h30 aux Espaces Memoria. Un hommage sera présenté à 16 h.La famille tient à remercier l'équipe de soins de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal ainsi que le Dr Karine Doyon pour son dévouement et sa gentillesse.