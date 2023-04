Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Le design durable de Daniel Corbin

Si vous avez déjà regardé l’émission Vendre ou rénover au Québec, vous connaissez Daniel Corbin. Passé maître dans l’art de dessiner de nouveaux espaces de vie, le designer vient de lancer le livre Design durable. «Acheter en tenant compte de ses réels besoins et de son budget, rénover sans perdre pied, réinventer son espace avec créativité : ce guide complet déborde de trucs et d’astuces pour accéder à sa propriété de rêve!» peut-on lire sur la quatrième de couverture.

► Où : dans toutes les librairies

— Raphaël Gendron-Martin

Le Noël de la littérature à Québec

Le cœur de Québec bat au rythme de la littérature en fin de semaine. Jusqu’à demain, le Centre des congrès accueille plus d’un millier d’auteurs et 350 maisons d’édition à l’occasion du Salon international du livre de Québec. Cette année, le SILQ reçoit des plumes de renommée internationale dans le cadre de la série de rencontres littéraires Auteur.e Studio, au Théâtre Capitole. L’événement se conclura même avec la visite très attendue de Margaret Atwood, dimanche.

► Où : au Centre des congrès et au Théâtre Capitole

— Cédric Bélanger

14 frousses plutôt qu’une

L’animateur Sébastien Diaz est un fan fini de films et d’histoires d’horreur, et cela a fait de lui un nouvel écrivain d’épouvante plein de promesses. Son premier roman, Ils finiront bien par t’avoir, possède tout ce qui fait plaisir aux amateurs du genre: 14 courts chapitres mettant en scène des personnages aux vies d’apparence tranquille, des histoires étranges irrésolues, des créatures dont on refuse d’évoquer la possible existence, beaucoup de sang et de descriptions très imagées qui faciliteraient... une éventuelle adaptation cinématographique. Âmes sensibles s’abstenir.

► Ils finiront bien par t’avoir : de Sébastien Diaz, Québec Amérique

— Sarah-Émilie Nault