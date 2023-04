LANDRY, Vallier



À Longueuil, le 12 mars 2023, à l'âge de 88 ans, nous a quittés M. Vallier Landry.Vallier est allé rejoindre son père Eugène Landry, sa mère Diana Sinclair, ses soeurs Yolande (Ross), Lucille, Clémence (Rouleau), Carmen et Yvette (Dubé), et ses frères Yvon, Gilles, Bertrand, Gaétan et Jean-Claude.Son départ laisse dans le deuil sa chère épouse et compagne des 67 dernières années, Carmen (née Paquette), sa soeur Lilianne, ses fils et belles-filles Jacques et Louise (Gauthier), Alain et Sylvie (Bourassa), Sylvain et Veronique (Lebon), ses petits-enfants Yannick, Sandra, Joëlle et Nadège, ainsi que de nombreux nièces et neveux.Vallier a quitté très jeune sa Gaspésie natale pour Montréal, où il trouva l'amour avec sa belle Carmen et réalisa son rêve de fonder une famille et de devenir un entrepreneur prospère.Tout au long de sa vie il aura été au service des autres - famille, amis, clients et employés - à la fois dans son quotidien et dans ses activités de commerçant épicier et de propriétaire de la fameuse pâtisserie Duc de Lorraine.Il a eu le privilège de pouvoir profiter de la vie et de vivre sa passion des voyages, en bourlinguant sur la plupart des océans et continents, sans parler de son amour du soleil, de la chaleur et la pêche en haute mer dans sa chère Floride, ainsi que son talent pour le golf et la musique, particulièrement pour l'orgue, qu'il jouait si bien.Natif de Baie-des-Sables sur les rives du grand Saint-Laurent, Vallier a toujours conservé un attachement particulier pour la nature et l'eau. Que ce soit sur un bord de rivière, le long du fleuve ou au bord de la mer, c'est là qu'il préférait se retrouver.La famille sera heureuse d'accueillir parents et amis pour un dernier hommage le dimanche 30 avril à compter de 13h au complexe funéraire