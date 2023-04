Baseball majeur: Édouard Julien blanchi deux fois en 24 heures

Le Québécois Édouard Julien a amorcé en lion sa première série complète dans le baseball majeur, vendredi, mais est depuis retombé de son nuage. Il a été muselé pour un deuxième match consécutif, samedi, lors d’une défaite de 6 à 1 des Twins du Minnesota face aux Yankees, à New York.

• À lire aussi: MLB: l’utilisation du Québécois Édouard Julien par les Twins fait plaisir à son coéquipier Carlos Correa

• À lire aussi: Premier coup sûr, puis premier circuit pour Édouard Julien!

• À lire aussi: [VIDÉO] Le circuit d'Édouard Julien, tel que vécu par ses proches

Le natif de la Vieille Capitale a hérité du premier rang du rôle offensif des Twins, lui permettant de visiter quatre fois la plaque. Il a été retiré deux fois sur des prises et a cogné deux roulants.

La veille, pendant une victoire de 4 à 3 de l’équipe du Minnesota, Julien avait mordu la poussière en trois présences au bâton.

À son deuxième match dans les majeures, jeudi, il avait fait écarquiller bien des yeux en frappant son premier coup sûr et sa première longue balle, et ce, au cours d’une seule manche.

Les Twins ont eu toute la difficulté du monde à démystifier les lancers de Domingo German (1-1) dans le match du jour. Il a retiré les frappeurs adverses avec une efficacité telle que les arbitres ont arrêté le match, en troisième manche, pour vérifier s’il n’avait pas appliqué une substance collante à sa main.

Après un conciliabule qui a duré plus de cinq minutes, les officiels ont laissé le match reprendre son cours, n’ayant trouvé aucune raison de sanctionner l’artilleur de 30 ans. Criant à l’injustice, le gérant des Twins, Rocco Baldelli, a été expulsé de la rencontre.

German a effectué pas moins de 11 retraits sur des prises en six manches et un tiers. Il a accordé un double et un point mérité.

À l’attaque, le jeune Anthony Volpe a poursuivi sur sa lancée, atteignant les buts à trois reprises grâce à un coup sûr et deux passes gratuites.

Kyle Higashioka et Anthony Rizzo ont étiré les bras dans la victoire.

Les Yankees tenteront de niveler la série, dimanche, lorsqu’ils recevront la visite des Twins pour une quatrième fois en autant de jours.