CALCE, Lorenzo



11 janvier 1935 - 9 avril 2023C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Lorenzo Calce à l'âge de 88 ans, époux bien-aimé de Scolastica Lisi depuis 69 ans, père de John (Josie), Roberto (Nina) et Anna Maria; fier grand-père de Lorenzo, Michael, Cristina, Sabrina, Vanessa, Lorenzo, Fabiana et conjoints; arrière-grand-père de Lorenzo, Scarlett et Lincoln.Prédécédé par ses parents Delfino Calce et Marianna Martucci, son frère Raffaele et sa belle-sœur Lucia; il était le cher frère d'Antonietta (Pietro), Emelda (Antonio), Lisa (Pietro) et Vincenza (Tony) ainsi que le beau-frère de Davide Lisi (Emma), il laisse aussi dans le deuil ses nombreux neveux et nièces.Toute la carrière de Lorenzo s'est déroulée dans l'industrie des autobus nolisés. Il a été fondateur et président d'Autocar Connaisseur à Montréal pendant plus de vingt ans.La famille recevra les condoléances auSAINT-LÉONARDle mercredi 19 avril 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.La messe de funérailles aura lieu à l'église Madonna di Pompei, 2875, rue Sauvé Est, le jeudi 20 avril 2023 à 10h, suivie de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à l'Institut de Cardiologie de Montréal, 5000, rue Bélanger via leur site internet fondationicm.org ou par téléphone au 514-593-2525. Un merci spécial aux merveilleux soignants du 4e étage.