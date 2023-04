But refusé à Moncton: Patrick Roy croit que la LHJMQ a pris la bonne décision

Patrick Roy estime que la LHJMQ a pris la bonne décision en n’accordant pas le but au Drakkar de Baie-Comeau, en prolongation du match no 7 face aux Wildcats de Moncton, mardi dernier.

Mais ça ne veut pas dire qu’il ne croit pas que le but n’était pas bon.

«Le but de Moncton, je pense que la Ligue a pris la bonne décision, a-t-il réagi vendredi soir lors de son point de presse d’après-match. La mauvaise décision, c’est que l’arbitre était mal positionné et qu’il a dit qu’il n’y avait pas de but. La ligue ne peut pas décerner un but qu’elle ne voit pas. Est-ce que le bâton frappe la rondelle ou la jambière? Les séquences qu’on m’a montrées, il n’y a pas de reprise concluante et j’aurais pris la même décision que la ligue.»

Rappelons que l’officiel Mario Maillet a refusé un but à Charles-Thomas Larochelle, qui aurait propulsé le Drakkar en deuxième ronde des séries. Ce sont plutôt les Wildcats qui l’ont emporté, marquant quelques minutes plus tard.