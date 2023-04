Ciné nostalgie: les 40 ans de «Flashdance»

Peu de films sont capables, à la seule lecture de leur titre, de nous faire entendre, dans notre tête, leur trame sonore. «Flashdance» est de ceux-là. Et le long métrage culte de toute une génération a désormais 40 ans.

La petite histoire veut que le scénariste Tom Hedley ait fréquenté, dans les années 1980, un club de Toronto, le Gimlet’s. Là, sur scène, se produisaient Gina Healy et Maureen Marder, la dernière étant une travailleuse de la construction dont le rêve était d’entrer dans une école de danse. En décembre 1982, Maureen Marder permet aux studios Paramount de porter sa vie à l’écran contre 2300$ US. Dans le scénario proposé aux producteurs – dont fait partie Jerry Bruckheimer – et retravaillé par Joe Eszterhas (également scénariste de «Basic Instinct»), Maureen est devenue Alex Owen, la travailleuse de la construction est devenue soudeuse et elle tombe amoureuse du directeur de l’usine.

Du monde à la messe...

Adrian Lyne, un réalisateur surtout connu pour ses publicités, est embauché après que David Cronenberg et Brian De Palma – à cause de «Scarface»! – aient refusé l’emploi. «Je n’aimais pas l’histoire, je la trouvais un peu stupide... et j’ai refusé deux fois, peut-être trois», dira Adrian Lyne des années plus tard.

Un budget de 7M$ US est alloué et la chasse à l’actrice principale débute. Et ce n’est pas une mince affaire, plus de 4000 jeunes femmes sont sur les rangs. Parmi elles, Demi Moore – qui sera d’ailleurs finaliste pour le rôle -, Kyra Sedgwick, Michelle Pfeiffer ou Sharon Stone. Mais c’est une inconnue du nom de Jennifer Beals qui devient le visage d’Alex alors qu’elle n’a que 17 ans, Adrian Lyne ayant confié qu’il l’avait choisie après avoir demandé leur avis à quelques secrétaires des studios.

Photo d'archives, Entertainment Pictures

Côté masculin, Gene Simmons est contacté pour le rôle du patron de l’usine, une offre qu’il refuse pour ne pas détruire son image de mauvais garçon du rock. Burt Reynolds et Al Pacino sont ensuite approchés... sans succès. Un tout jeune inconnu répondant au nom de Kevin Costner tente de décrocher le rôle, mais c’est finalement Michael Nouri qui est choisi.

Pour les scènes de danse créées par le chorégraphe Jeffrey Hornaday, Marine Jahan est embauchée pour doubler Jennifer Beals. Le saut dans les airs pendant la séquence d’audition d’Alex est l’œuvre de la gymnaste Sharon Shapiro et tous les mouvements de breakdance ont été assurés par un certain Crazy Legs, de son vrai nom Richard Colon!

Évidemment, «Flashdance» ne serait pas le film qu’il est sans sa trame sonore. La chanson «Maniac» n’a pas été composée, comme le veut la légende urbaine, pour un film d’horreur, mais par Michael Sembello qui voulait créer une chanson trop rapide pour qu’on danse dessus!

La pièce oscarisée «Flashdance... What a Feeling» a été en partie composée par nul autre que Giorgio Moroder qui a envoyé un brouillon préliminaire aux producteurs. Puis son batteur, Keith Forsey, a écrit quelques paroles, complétées ensuite en 10 minutes par Irene Cara après avoir vu la dernière séquence du film – celle de l’audition. La trame sonore de «Flashdance» est demeurée six semaines en tête des ventes et s’est vendue à plus de six millions d’exemplaires aux États-Unis.

Alors que les studios ne croyaient pas au succès possible de «Flashdance», le long métrage de 97 minutes a engrangé pas moins de 201,5 M$ US à travers le monde.