CODERRE, Rolande, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, le 9 avril 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Soeur Rolande Coderre, en religion Soeur M.-Claire-de-Rédempteur. Née à Montréal, elle était la fille de Joseph Omer Coderre et de Claria Demers.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa nièce Anne Guay (Patrice Deslauriers) et leurs enfants Charles, Florence, Edouard; ses neveux Philippe Guay (Myriam Rafey); François Guay (Tina Zambrano) et ses enfants Geneviève et Antoine; Louis Guay (Brigitte Bourassa) ainsi que d'autres nièces : Isabelle, Valérie et Marie-Josée, ses arrière-neveux et arrière-nièces.Après plusieurs années d'enseignement, soeur Rolande a été Directrice-adjointe au Pensionnat St-Lambert, puis Directrice au Pensionnat du Saint Nom de Marie et de l'École Vincent d'Indy.Soeur Rolande Coderre sera exposée à la86 rue St-Charles estLongueuil QC J4H 1A9le vendredi 21 avril à 12h30.Une Eucharistie sera célébrée le même jour au même endroit à 14h, suivie de la mise en terre.Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le port du couvre-visage est recommandé.