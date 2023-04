COUTURE Luce (née Lachance)



À Repentigny, le vendredi 17 mars 2023, a l'âge de 87 ans, est décédée Luce Lachance, épouse de feu Jean Couture et conjointe de feu Yvon Turenne.Elle laisse dans le deuil ses fils : Jacques (Daniel Archambault) et François (Mélanie Harnois), ses petits-enfants adorés : Gabriel et Eve.Elle laisse également son frère, Yves (Suzanne Parent) et ses deux soeurs : Céline (André Morin) et Denise (Jean-Yves Gosselin).Des funérailles seront célébrées en l'Église Saints-Simon-et-Jude, 85 rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, samedi le 22 avril 2023 à 14 h. La famille recevra parents et amis une heure avant la cérémonie.