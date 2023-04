BEAUDRY, S. Annette s.m.r



Est décédée à Montréal, le 12 avril 2023, à l'âge de, dont 84 ans de profession religieuse dans la Société de Marie Réparatrice. Originaire de Saint-Dominique-de-Bagot (Québec), elle était la fille de feu Arthur Beaudry et feu Adulia Casavant, tous deux de Saint-Dominique-de-Bagot (Québec).Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux amis et connaissances.Les funérailles, en présence des cendres, seront célébrées en toute intimité en la chapelle de la Résidence Émilie-d'Oultremont le 20 avril 2023.Les cendres seront déposées en terre au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.CENTRE FUNÉRAIRECÔTE-DES-NEIGES4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL H3V 1E7