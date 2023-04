Danielle Smith veut des limites sur les questions des journalistes

À quelques semaines du déclenchement d’une campagne électorale provinciale, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a fait l’annonce de restrictions quant aux questions que pourront poser les journalistes lors des conférences de presse.

En conférence de presse vendredi, la cheffe du Parti conservateur uni (PCU) de l’Alberta a indiqué qu’elle avait l’intention de limiter les membres des médias à une seule question, sans le suivi qui leur est traditionnellement octroyé.

Lorsqu’on lui a demandé les raisons de cette décision, elle aurait répondu: «Parce que c’est une élection», selon La Presse canadienne.

La campagne électorale doit s’amorcer le premier mai prochain et opposera principalement le PCU au Nouveau Parti démocratique (NDP) de la province et sa cheffe Rachel Notley. Cette dernière a d’ailleurs rapidement réagi à l’annonce de sa rivale conservatrice, mentionnant qu’elle et son parti étaient prêts à répondre à toutes les questions qui leur seraient posées en conférence de presse.

«Les leaders répondent aux questions – c’est leur devoir», a dit la cheffe néo-démocrate, sur Twitter. «Si Danielle Smith n’est pas prête à s’afficher aux Albertains, elle ne devrait pas être première ministre. Les Albertains méritent mieux.»

En outre, Mme Smith a fait cette annonce dans le cadre d’un événement médiatique tenu par le gouvernement de l’Alberta, et non lors d’un rassemblement électoral organisé par le parti.

L’ancien maire de Calgary et différents experts juridiques en ont également profité pour dénoncer la décision de Danielle Smith, jugeant pour la plupart qu’il s’agissait d’une décision antidémocratique prise par la première ministre.