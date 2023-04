AUGER, Dr Claude (30 janvier 1935 - 8 avril 2023)



C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de Claude Auger, survenu samedi le 8 avril 2023. Il est parti en douceur, après un long et difficile cheminement avec la maladie d'Alzheimer. Il est maintenant libéré de ce carcan qui l'a restreint tant du point de vue cognitif que physique dans les dernières années.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée depuis 62 ans, Yolande Bonenfant Auger, sa fille Manon Auger, son gendre René Michel, son petit-fils adoré Cédrik Michel, ainsi que de nombreux parents et amis.Claude a passé sa petite enfance sur la ferme familiale à St-Lin-des-Laurentides sous l'oeil bienveillant de ses parents, Thérèse Brisson et Hervé Auger, et a reçu son éducation primaire à l'école du rang double où son aptitude intellectuelle s'est rapidement manifestée. Il a complété son cours classique à Joliette, où il était pensionnaire et où il est devenu un champion du jeu de balle au mur, un sport auquel il a adhéré étant donné qu'il ne voulait pas causer trop de dépenses à ses parents pour acheter une raquette et des balles de tennis. Depuis ce temps, Claude a excellé tout au long de sa vie aux sports avec raquettes, incluant le badminton, le ping pong et le tennis, une aptitude qu'il a transmise à son petit-fils. Après avoir complété ses études en médecine à l'Université de Montréal, Claude a pratiqué pendant sept ans la médecine générale dans sa ville natale de St-Lin, où avec l'aide de Yolande, infirmière fidèle à ses côtés, il a même fait plusieurs accouchements à domicile. En cette époque avant l'assurance-maladie, il lui arrivait souvent de trouver à sa porte des paiements en espèces, incluant des légumes, des fruits et des oeufs emportés par les cultivateurs qu'ils soignaient. C'est avec grands regrets qu'il a dû laisser en raison d'épuisement cette pratique solo. Mais cet homme aux intérêts diversifiés s'est vite passionné pour l'anatomopathologie, qu'il a pratiquée avec enthousiasme à l'hôpital Jean-Talon pendant environ 35 ans, puis à temps partiel pendant quelques années vers la fin de sa carrière à l'hôpital du Suroît à Valleyfield.Un homme d'action, Claude aimait s'impliquer dans divers champs d'intérêt : dans son milieu du travail, il a exercé une succession de fonctions administratives incluant chef de département de pathologie et de Directeur des Services Professionnels à l'hôpital Jean-Talon, ainsi que Président de l'Association du Lac Clair à St-Côme où il a parrainé la construction d'un terrain de tennis et de jeux avec l'aide d'une excellente amie et collaboratrice, Mme Laure Thouin.Les grandes joies de Claude étaient centrées sur ses nombreux voyages au Club de chasse et pêche Mishomis où on pouvait le voir pêcher ou chasser au lac nommé en son honneur (Lac Auger) en portant son sombrero acheté au Mexique, dont les petits pompons étaient suffisants pour éloigner les nuées de moustiques qui l'entouraient, ainsi qu'aux weekends et vacances passés au chalet du Lac Clair à St-Côme où on pouvait le voir travailler à embellir son terrain et ses ronds de fleurs qu'il avait aménagés avec amour.Claude a été un homme formidable, et il a laissé une marque positive indélébile sur beaucoup d'individus, tant dans sa vie privée que sa vie professionnelle. Par sa passion pour l'anatomopathologie, il a inspiré sa fille a choisir le même domaine pour sa carrière. Mais sûrement, le plus grand rôle réussi de Claude a été celui de grand-père pour son unique petit-fils, Cédrik. Claude n'a jamais épargné le temps dédié à Cédrik, qui gardera pour toujours un souvenir très clair de son grand-père tant adoré.Nous sommes infiniment reconnaissants aux proches-aidantes/anges-gardiens qu'ont été les deux nièces de Claude, Marie Legault et Lucie Legault, qui ont su apporter tant de douceur et d'amour dans les dernières années de sa vie.La mémoire de Claude restera toujours avec ceux qu'il a touchés tout au long de sa vie.Pour célébrer sa vie, il y aura une réunion à une date ultérieure à laquelle amis et proches parents seront conviés quand les détails seront déterminés.Un don à la mémoire de Claude est suggéré pour la Société Alzheimer du Canada.Témoignages et messages peuvent être laissés sur le site d'Urgel Bourgie.