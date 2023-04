Croatie: nos meilleures adresses pour un week-end à Dubrovnik

Avec ses toits orangés qui offrent un sublime contraste avec le bleu de la mer, Dubrovnik est une ville de Croatie qui exerce tout son charme dès le premier coup d’œil. Et que vous soyez adepte ou pas du Trône de fer – plusieurs scènes de la célèbre série signée HBO ont été tournées au cœur de sa vieille ville –, vous aimerez vous perdre à travers les rues piétonnes de «Port-Réal», qui retracent plus de 1400 ans d’histoire.

VENDREDI

16h - Flâner dans les rues de la cité fortifiée

Pénétrez dans l’enceinte de la vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, en empruntant la porte Pile. À votre droite se dessine déjà un monument phare de Dubrovnik, soit la Grande Fontaine d’Onofrio, édifiée en 1438. Puis, face à vous, le Stradun, l’artère principale qui traverse la ville fortifiée d’est en ouest. À l’autre extrémité de cette rue pavée de calcaire, il y a la place Luza et le vieux port, où vous pourrez flâner au gré de vos envies. Entre-temps, n’hésitez pas à vous perdre dans les rues étroites de la vieille ville.

18h - Prendre l’apéro avec vue sur la mer

Pour échapper un peu au brouhaha du Stradun, rendez-vous au Café Buža, communément appelé «le bar de la falaise», puisque l’établissement est caché à l’extérieur du mur sud des fortifications. Il s’agit de l’endroit idéal pour savourer un cocktail, tout en admirant le coucher du soleil. Pour vous rafraîchir, faites comme les Croates et commandez un verre de Malvasia, un vin blanc frais et sec.

- Café Buža, Crijevićeva ulica 9

21h - Goûter la gastronomie dalmate

La région de la Dalmatie fait la part belle aux poissons et aux fruits de mer en cuisine. Reconnu pour sa table gastronomique et son ambiance romantique, le restaurant Nautika, logé dans un ancien institut maritime, séduit avec sa magnifique terrasse qui donne directement sur l’Adriatique et ses plats qui mettent en valeur les produits de la mer. Homards, crevettes, poissons grillés... la fraîcheur est toujours au rendez-vous dans l’assiette! Pensez à réserver.

- Restaurant Nautika, Brsalje ulica 3

SAMEDI

9h - Admirer les toits orangés de la vieille ville

Construits au 13e siècle, les remparts de Dubrovnik vous invitent à une balade panoramique sur près de deux kilomètres. Fait impressionnant: ces murailles parmi les mieux conservées d’Europe, qui avaient pour mission de protéger l’ancienne république de Raguse des envahisseurs, font jusqu’à six mètres d’épaisseur à certains endroits. Tout au long de ce parcours – comptez environ deux heures pour faire le tour –, vous aurez une vue imprenable sur les édifices historiques de la vieille ville et le bleu étincelant de la mer. C’est la visite incontournable de votre séjour!

- L’entrée est située près de la porte Pil

11h - Visiter un symbole de la résistance

Si vous êtes fan de Game of Thrones (Trône de fer), vous ne voudrez surtout pas manquer la visite de cet emblème de la ville, qui a servi de décor au Donjon Rouge. Perché sur un rocher à plus de 37 mètres de haut, le fort Lovrijenac a joué le rôle de tour de garde contre la menace vénitienne à partir du 11e siècle. Après avoir gravi les 200 marches qui mènent à l’entrée de la forteresse – l’accès est inclus avec celui des remparts –, vous serez récompensé par un magnifique panorama sur la ville fortifiée. Une petite chapelle et une collection de matériel militaire complètent la visite.

- Fort Lovrijenac, Ul. od Tabakarije 29

13h - Se régaler à l’abri des foules

Avec ses tables disposées à même la rue pavée ainsi que sa cuisine savoureuse et créative, le restaurant Lucin Kantun est une adresse coup de cœur à l’heure du lunch. À l’intérieur, vous pourrez observer la brigade en cuisine en pleine action. Mais rassurez-vous, les bonnes odeurs des plats se fraient un chemin jusqu’à la terrasse. Impossible de passer à côté des oursins à l’aïoli, du canard et de la planche de fromages locaux!

- Lucin Kantun, Ul. od Sigurate 7

15h - Découvrir l’histoire de Dubrovnik

Monument phare de la perle de l’Adriatique, le Palais du Recteur marie les styles gothique et Renaissance avec de petites touches de l’architecture baroque. Comme son nom l’indique, ce bâtiment construit au 14e siècle servait de résidence au recteur de l’ancienne république de Raguse qui avait plusieurs grandes pièces à sa disposition pendant son mandat d’un mois. Aujourd’hui, le palais fait office de musée retraçant l’histoire de la ville à travers une collection de tableaux, de costumes, de meubles d’époque, de pièces de monnaie et d’armures.

- Palais du Recteur, Ul. Pred Dvorom 3

17h - Prendre de la hauteur

En fin de journée, empruntez le téléphérique qui relie la vieille ville au mont Srđ. Inauguré en 1969, mais détruit pendant les bombardements de 1991, ce dernier a repris du service en 2010. De là-haut, vous aurez droit à une vue spectaculaire sur la cité fortifiée, les bateaux qui naviguent sur l’Adriatique et la petite île de Lokrum. Avant de redescendre, laissez-vous émouvoir par la visite de l’ancien fort impérial qui abrite le Musée de la Guerre d’Indépendance croate. À travers des témoignages, des photos et des vidéos, il retrace les combats qui ont laissé la ville fortifiée dans un piètre état.

- Musée de la Guerre d’Indépendance croate, mont Srđ

20h - Festoyer au bord de la mer

À quelques minutes de la vieille ville, la plage de Banje vous offre une ambiance animée avec ses restaurants et ses bars. En soirée, elle est prise d’assaut par les voyageurs qui viennent boire un verre et danser jusqu’aux petites heures du matin.

DIMANCHE

9h - Pagayer jusqu’à l’île de Lokrum

Pour profiter d’un joli point de vue sur le littoral, optez pour une excursion en kayak qui vous mènera jusqu’à l’île verdoyante de Lokrum, située à 600 mètres au large du vieux port. En chemin, votre guide vous réserve des arrêts dans des criques et des grottes inaccessibles à pied, ce qui ajoute au caractère unique de cette excursion en mer. Une fois arrivé sur l’île, qui est la source de plusieurs mythes et légendes, vous découvrirez un lieu paradisiaque qui a tout pour plaire aux randonneurs et aux baigneurs.

- Plusieurs agences offrent des excursions en kayak (départ près de la porte Pile)

13h - Se rafraîchir avec une glace

Après une séance d’activité intense, rien de mieux qu’un gelato fruité ou chocolaté pour recharger vos batteries. Aucun doute, la meilleure crème glacée de Dubrovnik se trouve chez Peppino’s. Tarte au citron, gâteau au fromage et à l’orange, choco-menthe, pistache... difficile de faire un choix parmi les concoctions originales de cette adresse sympathique, située à quelques pas du Stradun.

- Peppino’s, Ul. od Puča 9

14h - Profiter d’une atmosphère paisible

La visite du monastère franciscain de Dubrovnik vous offre une parenthèse tranquille en plein cœur de la vieille ville. Édifié au 14e siècle et rebâti à la suite du tremblement de terre de 1667, ce bâtiment historique fascine les visiteurs avec sa cour intérieure de style gothique mise en valeur par 120 colonnes de pierre et une végétation luxuriante. Mais ce n’est pas tout! Ce chef-d’œuvre architectural renferme non seulement l’une des plus vieilles pharmacies au monde – elle vend des produits naturels et des effluves depuis plus de 700 ans –, mais également une somptueuse bibliothèque rassemblant plus de 20 000 livres et manuscrits anciens.

- Monastère franciscain, Poljana Paska Miličevića 4