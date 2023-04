«Rose des vents»: Valérie Chevalier aborde l'émouvant passage à l’âge adulte

Animatrice, comédienne, chroniqueuse, enseignante, écrivaine et artiste aux multiples talents, Valérie Chevalier propose ce printemps un sixième roman à ses lecteurs, Rose des vents. Avec un style direct et contemporain, réaliste, très près du vécu des gens, elle raconte les réflexions et les aventures d’une fille qui aura bientôt 17 ans, dont la mère a été emportée par un cancer trois ans auparavant. Rose dresse la liste des choses qu’elle souhaite accomplir dans sa vie, pour n’avoir aucun regret.

Valérie Chevalier propose donc un roman d’apprentissage, tendre, sensible, teinté d’humour, qui pose un regard rempli de douceur et de bienveillance sur la fin de l’adolescence, avec son cocktail d’émotions, de désirs et de grands sentiments.

À quelques semaines de sa rentrée au cégep, Rose a un pied dans l’adolescence et l’autre dans la vie d’adulte. Marquée par la mort de sa mère, elle vit avec son père. Elle entame son dernier été avant le collège et compte bien en profiter. C’est l’été de toutes les libertés !

Mais tout ne se passe pas comme prévu. Survient une embrouille côté cœur et Rose a le sentiment de ne pas être à la hauteur des autres filles de son âge. Les événements qui surviennent et sa façon de réagir vont ébranler sa confiance et rendre plus ardue la traversée de cette période habituellement optimiste. Un voyage à Paris avec son amie Chloé lui réserve beaucoup de surprises.

Un roman plus concret

« On est plus dans la lignée de Tu peux toujours courir et Tu peux toujours rester. Dans ce livre, contrairement à Le vacarme des possibles qui était plus littéraire et poétique dans sa forme, il y a plus d’action, plus de dialogues. C’est concret. C’est dans le moment présent », explique Valérie en entrevue.

« Il y a une aventure avec les personnages. On les suit et il y a quelque chose de l’fun dans ce quotidien-là. »

L’idée du roman l’habite depuis longtemps.

Photo fournie par Éditions Hurtubise

« Il y a plein de gens qui perdent des membres de leur famille, d’un cancer ou autre chose, et j’avais envie de me pencher là-dessus. Comment, comme jeune femme, on se façonne dans ce moment où on a besoin de liberté, mais aussi de notre famille et de modèles parentaux ? Comment on traverse une épreuve comme celle-là — perdre sa mère — au moment où on essaie de définir notre propre féminité ? »

Une liste

Valérie Chevalier avait cette envie de découvrir cela, sans savoir nécessairement quelle forme ça allait prendre.

« Ça s’est imposé, avec l’idée de la liste des choses à faire pour ne pas avoir de regrets. Quand on a perdu quelqu’un, on se dit, et si ça m’arrivait ? Comment je peux vivre plus fort, plus vite ? Qu’est-ce que je peux faire, moi, pour honorer la vie que j’ai, ou en tous cas la maximiser, la vivre le plus intensément possible ? »

Pour Rose, cette envie passe par une liste de choses à faire... mais ce n’est pas toujours ce qu’elle a prévu qui se passe.

« Je pense que Rose, à travers sa volonté de réaliser les points qui sont sur sa liste, va beaucoup en apprendre sur elle-même, sur ses désirs, sur ses envies et ce qu’elle souhaite vraiment faire ou réaliser. »

La liste de Rose est très hétéroclite, allant d’un projet très concret — faire un demi-Ironman — jusqu’à un concept plus abstrait — vivre l’instant présent. « Il y a des choses de différents niveaux de difficulté sur sa liste. Il y a quelque chose de très naïf dans cette approche et ce qui est intéressant, c’est qu’on vieillit avec elle, on évolue avec elle, à travers ce défi qu’elle se lance. »

Valérie Chevalier a publié cinq romans à succès aux Éditions Hurtubise : Tu peux toujours courir, La théorie du drap contour, Les petites tempêtes, Tu peux toujours rester et Le vacarme des possibles.

Quelques-uns de ses romans ont également été édités en France.

Elle est aussi coauteure de l’ouvrage Créatrices, qui présente le parcours unique de 30 artistes québécoises d’exception.

Tu peux toujours courir et Tu peux toujours rester ont été réédités en format poche en 2022 et ce sera au tour de La Théorie du drap contour de paraître en format poche en juin prochain.

Elle donne un cours en Communications — Télévision à l’UQAM.

Elle sera présente au Salon international du livre de Québec.

EXTRAIT

« Une journée froide d’hiver, je suis rentrée de l’école et maman avait les yeux rouges. J’étais en secondaire 2. Je m’en souviens comme si c’était hier. J’ai su tout de suite qu’elle avait pleuré. Elle était assise sur le divan avec Touffu qui était encore un bébé, elle m’a invitée à les rejoindre. Papa s’est assis dans son fauteuil, il avait l’air grave au point de m’inquiéter sérieusement. Il ne disait rien. J’étais allée rejoindre maman. On s’était collées sous la grosse couverture rouge, comme on le faisait souvent quand on écoutait des films.

- Mon cancer est revenu, ma chouquette. »

– Valérie Chevalier, Rose des vents, Éditions Hurtubise