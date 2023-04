FLORENT, Ghislaine Desjardins



Au Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Sorel, le 6 avril 2023, est décédée à l'âge de 78 ans, Mme Ghislaine Desjardins, épouse de M. Hugues Florent md, retraité, demeurant à Contrecoeur, fille de feu Oscar Desjardins et de feu Ida Beaupré.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Hugues Florent, sa fille Julie (Bruno Mercier); ses petits-fils : Mikaël et Tristan Darsigny et leur père Serge Darsigny; son frère Yvon Desjardins ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'a précédée, sa fille Marie-Josée.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. L'urne sera déposée au Columbarium du Centre funéraire J.N. Rousseau à une date ultérieure.La famille désire remercier le personnel du département d'oncologie et celui des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Sorel pour les bons soins prodigués.Un merci tout spécial à ses amis Aline Roy, Roch Fréchette, Francine Bélanger et Dr Pierre Lavallée.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.