PLANTE, Jacqueline



Au CHSLD de Valcourt, le 5 avril 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jacqueline Plante de Bonsecours.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Fernand R Plante (Mireille Lamarche), Laure Plante et Jean-Nil Plante (feu Pierrette Bonin); ses neveux et nièces : Richard (filleul) et ses enfants Rock, Louis et Nicolas; Nathalie (Sylvain Lapierre) et son fils Xavier; Mathieu (Cathie Poulin), Annie (Jean-Charles Benoît) et ses enfants Antoine et Raphaëlle et Jean-François Plante (Meelike Mitt); ses autres filleuls : Michel Plante et Mario Lalonde ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille désire remercier Mireille Lamarche qui a, au fil des ans, coordonné une équipe dédiée et attentionnée. Cette équipe exceptionnelle a su accompagner et combler ses besoins reliés à la maladie tant à domicile qu'au CHSLD. La famille remercie également le personnel du CHSLD de Valcourt pour les bons soins prodigués.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.La famille recevra les témoignages de sympathie enle samedi 3 juin 2023 à compter de 9 h, suivi des funérailles en l'église de Valcourt à 11 h. L'inhumation suivra au cimetière deNous vous invitons à envoyer vos mots de sympathie à la famille via notre site internet :ET JARDINS FUNÉRAIRES BESSETTE1112 ST-JOSEPH, VALCOURT, QC, J0E 2L0Tél. 450 532-2200 ou 1 888 730-6666Téléc. 450 539-3035www.famillebessette.com