«Farador»: d'une vidéo virale sur YouTube à un long métrage au grand écran

Il aura fallu une quinzaine d’années au réalisateur Édouard A. Tremblay pour transformer son court métrage culte, La bataille de Farador, une des premières vidéos virales au Québec, en un long métrage destiné au grand public. Après avoir connu un succès immense – et inattendu – sur YouTube à la fin des années 2000, les personnages de Farador se lancent enfin à la conquête du grand écran.

Si on avait dit à Édouard A. Tremblay que son court métrage, La bataille de Farador, ferait autant fureur en ligne, il aurait probablement cru qu’il s’agissait d’une blague. L’ancien membre de Phylactère Cola a tourné ce film en seulement trois jours avec quelques dollars, pour une soirée Kino, en 2006.

« À l’époque, YouTube n’existait pas encore, se souvient Édouard A. Tremblay, en entrevue au Journal.

« On avait présenté le film dans quelques festivals, où on avait remporté des prix du public. Puis, un an plus tard, un ami m’appelle pour me dire que le film était sur le web sur un site qui s’appelait alors Google Videos et qu’il avait plus d’un million de vues. C’est là que j’ai compris que j’avais peut-être quelque chose entre les mains. J’avais déjà été approché par un producteur pour faire une version longue du court et ça m’a encouragé à aller de l’avant avec ce projet. »

Tourné à Québec et en Normandie (pour les scènes médiévales), Farador met en scène Charles (Éric K. Boulianne), Guillaume (Lucien Ratio) et Louis (Benoit Drouin-Germain), trois « adulescents » qui se réunissent régulièrement depuis 18 ans pour jouer à Farador, un jeu de rôles médiéval du même type que Donjons et Dragons. Le retour au bercail de Kim (Catherine Brunet), la sœur de Charles, viendra briser la routine des trois amis et colocs.

Culture geek

Si le phénomène des jeux de rôles – et la culture geek en général – est au cœur du film, Édouard A. Tremblay dit avoir tenté de vulgariser suffisamment l’univers fantastique du film pour qu’il demeure accessible pour le grand public.

« C’est un film qui parle plus de l’amitié que des jeux de rôles, précise le cinéaste qui a lui-même joué à des jeux de rôles pendant son adolescence.

« C’est une gang de chums qui ont des vies plates et pour échapper à cela, ils s’évadent dans un univers fantastique en jouant à Farador. »

L’acteur et scénariste Éric K. Boulianne (Viking, Le plongeur) ne connaissait pas Farador avant de passer une audition pour jouer dans le film, il y a quelques années. C’est en découvrant l’engouement des fans sur les réseaux sociaux après l’annonce du projet de long métrage qu’il a constaté l’ampleur du phénomène.

« J’ai commencé à en parler à mon entourage et les gens me sortaient des répliques du court métrage par cœur, relate en riant l’interprète du personnage de Charles qui a aussi collaboré à l’écriture des dernières versions du scénario.

« Je me suis rendu compte qu’il y avait un phénomène dont je n’avais pas encore mesuré l’ampleur. La pression [de satisfaire les fans] est arrivée quand on a commencé le tournage du film. Je me suis dit : j’espère qu’on a écrit la bonne affaire et que les fans vont s’y retrouver. Mais j’ai été rassuré en voyant la réaction du public, à la première, aux Rendez-vous Québec Cinéma, le mois dernier. Les spectateurs ont tellement embarqué dans le film que je me sentais dans une projection du Rocky Horror Picture Show ! »

Farador prend l’affiche le 21 avril.