François Legault, pas religieusement laïc

Il y a certainement un problème de cohérence dans le tweet de François Legault faisant l’éloge du catholicisme, une des causes de la solidarité québécoise selon le PM.

Hypothèse de plusieurs : le PM lancerait des os à une partie de son électorat, comme ce fut le cas lors de la campagne électorale à propos de l’immigration.

Je ne crois pas.

Si le PM se met continuellement les pieds dans les plats sur la laïcité, c’est parce que ce n’est pas une conviction profonde pour lui. C’est un mal nécessaire.

C’est un mariage de raison politique que François Legault a pour la laïcité, et plus largement, avec les enjeux identitaires. Voilà pourquoi il porte si maladroitement ses ballons.

Psychologie du PM

Dès que la loi 21 a été adoptée, il était catégorique : il souhaitait mettre le débat de côté. Il n’était pas revenu en politique pour « ça », disait-il.

Allez, j’ai donné, mon héritage sera ailleurs, pensait-il.

Il voyait en la laïcité un outil politique lui permettant d’être élu et réélu.

Pour preuve, regardez l’évolution de son gouvernement depuis l’élection.

On se tient loin de toutes controverses identitaires. Pour protéger le français, on fait maintenant dans la consultation entre ministres et de la pub. Renversons la tendance, dit-on, sans rire.

Regardez aussi la mise au ban du ministre Jolin-Barette, qu’on disait omniprésent et dauphin, maintenant marginalisé et en périphérie.

Il faut lire l’excellent texte « François Legault, le manager » de l’historien Éric Bédard, avec qui il a collaboré au début des années 2000, dans la revue L’Inconvénient pour comprendre la psychologie du PM.

Je cite deux extraits, « il ne souhaitait pas fonder son action politique sur les lamentations des nationalistes » ; « il s’expliquait mal ces angoisses qu’il associait volontiers à une mentalité de gagne-petit, voire de perdants ».

Mais tel un manager, un homme d’affaires, il a vu une opportunité politique, un marché, il s’en est emparé.

Caquisme et laïcité

La défense caquiste de la laïcité est, depuis 2018, cynique et confuse. Trois arguments sont évoqués.

Un : « Il faut en donner un peu à la majorité ».

Deux : « Au Québec, c’est comme ça qu’on vit ».

Trois : « La laïcité protège notre identité, c’est une valeur québécoise. »

Mais une majorité ne justifie pas une politique. Et dans une démocratie, ce n’est pas à l’État de définir une « façon de vivre » particulière – si cela respecte nos lois.

Surtout, la laïcité n’est pas une façon de préserver une identité quelconque. C’est un principe d’État, séparant l’État et le religieux.

Une façon, dans une société plurielle, que l’État soit neutre devant toutes manifestations religieuses, dont le catholicisme, ce que manifestement le PM a oublié.

Jeunes et laïcité

La laïcité fait certainement consensus au Québec.

Je suis persuadé que ce consensus serait encore plus important si la laïcité avait été mieux défendue, de la Charte des valeurs de Bernard Drainville jusqu’à François Legault.

Notamment chez la jeune génération, qui n’a pas vécu, à la différence de sa filiation, une chape de plomb du religieux, et qui y voit plutôt une forme de la diversité.

Et qui voit bien l’incohérence d’interdire une salle de prières pour les élèves musulmans la semaine, et célébrer une partie de l’héritage catholique la fin de semaine.

Combien sommes-nous à croire aux principes de laïcité de l’État, de haut en bas, de bas en haut, cohérente sur toute la ligne, mais toujours mal à l’aise dans la façon dont elle demeure défendue encore aujourd’hui ?