«Ginette – Ma vie» ce dimanche à TVA: Paul Arcand mène une entrevue sans filtres avec Ginette Reno

Comme tous les animateurs, Paul Arcand dispose d’un temps limité pour mener ses entrevues. L’actualité est foisonnante et son émission matinale au 98,5 FM roule à fond de train. Aussi, quand on lui a offert de s’asseoir avec Ginette Reno pour mener une longue interview diffusée à heure de grande écoute, il n’a pas boudé son plaisir.

Dans cette entrevue sans filtres – on ne dicte pas les questions à Paul Arcand –, il interroge l’interprète de 76 ans en marge de la sortie de son autobiographie «Ginette» et de son plus récent album, «C’est tout moi».

«C’est une personnalité forte. Je sentais qu’il y avait une ouverture et ce n’est pas quelqu’un qui évite les questions. Je l’ai croisée souvent en entrevue et elle donne toujours l’impression d’être en contrôle, mais c’est une apparence que tu découvres en lisant le livre», a dit Paul Arcand.

L’animateur n’a pas hésité à discuter avec la chanteuse parce qu’elle «en vaut la peine» et qu’«elle a du vécu».

Il l’interroge sur une foule de sujets, dont ses obsessions, ses régimes, sa relation avec l’argent, les hommes de sa vie, sa carrière internationale qui n’a jamais décollée et il s’intéresse aussi au mariage d’un membre des Hells Angels où elle a chanté, ce qui, rappelons-le, avait soulevé les passions à l’époque.

«Elle ne parle pas de cet épisode dans le livre. Je ne dis pas qu’elle était super contente que je lui en parle en entrevue, mais en même temps elle a répondu», a dit Paul Arcand en entrevue avec l’Agence QMI.

Et la réponse de Ginette Reno à cette question: «Je l’ai fait pour Claude Blanchard. Claude m’a menti, il n’a pas été honnête avec moi. J’ai fait une erreur», mentionne-t-elle.

Ginette Reno, qui chante aussi pendant l’émission spéciale, aborde son enfance difficile au sein d’une «famille dysfonctionnelle». Ses parents étaient violents et sa mère, particulièrement, lui a dit des méchancetés qui l’ont suivie toute sa vie.

«Je savais qu’il y avait des sujets un peu plus délicats, je pense à ses parents et aux hommes qui ont marqué sa vie. En même temps, on a fait le tour, on a parlé de sa carrière, des occasions qu’elle a eues, des grandes rencontres qu’elle a pu faire. C’est là que tu te rends compte de l’ampleur du personnage. L’entretien a duré 90 minutes au total, on n’a pas pu tout mettre, on présente ce qu’on pense qu’on doit retenir de Ginette Reno.»

La chanteuse partage des réflexions sur sa vie et l’un des moments forts, grâce aux archives, est son passage sur les Plaines aux côtés de Céline Dion, en 2008, pour le 400e anniversaire de la Ville de Québec. «Ça demeure deux personnages hors nature. Même moi, qui ne suis pas braillard, quand on repasse l’extrait sur les Plaines, ça vient encore me chercher», a dit Paul Arcand.

Des documentaires

L'animateur, qui quittera la barre de son émission matinale au 98,5 FM en juin 2024, ne sait pas encore ce qu’il fera par la suite, mais l’univers du documentaire continue de l’intéresser. «Je ne prends pas ma retraite, je veux juste ralentir un peu. J’ai deux ou trois sujets de documentaire.»

L’entrevue «Ginette – Ma vie» est diffusée ce dimanche, à 19 h 30, à TVA, soit juste après «Sortez-moi d’ici!».