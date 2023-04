Guide: 100 expériences extraordinaires à vivre au Québec

À la recherche d’idées d’escapades pour l’été? Le tout nouveau guide «Testé et approuvé 2» devrait vous aider à faire le plein d’inspiration.

Cet ouvrage est la suite du guide «Testé est approuvé» paru en 2017, qui présentait 100 expériences extraordinaires à travers le Québec. Le second tome propose 100 nouvelles pépites à découvrir dans toutes les régions de la province. Plein air, histoire, culture, gastronomie et hébergements originaux s’y côtoient, et ce, pour profiter de toutes les saisons.

Des exemples d’expériences répertoriées? Parcourir le mini-Compostelle de Mégantic. Déguster un souper gastronomique sous les étoiles à Québec. Dormir dans des perchoirs fantaisistes dans le Kamouraska. Observer les chevreuils à Anticosti. Grimper dans une éolienne en Gaspésie. Et bien plus.

Le livre est un collectif dirigé par Marie-Julie Gagnon, qui réunit les blogueuses et journalistes spécialisées en tourisme Marie-Ève Blanchard, Jennifer Doré Dallas, Sarah-Émilie Nault, Anne Marie Parent, Anne Pélouas et Isabelle Marjorie Tremblay. Les autrices ont arpenté la province de long en large et ont rassemblé leurs plus récents coups de cœur.

S’ajoutent à leurs découvertes les expériences marquantes de quelques «testeurs invités», des infos pratiques et plusieurs petites listes.

La sortie de «Testé et approuvé 2» vient avec la parution d’une version mise à jour du tome 1.