Ils sont de retour

Mi-avril, les signes printaniers s’additionnent au fil des jours. C’est réjouissant, agréable de voir verdir le décor, découvrir les tout petits bourgeons et de voir les oiseaux se multiplier dans le ciel. C’est beau. Attention ! Sur le plan humain, une séquence annuelle exige une importante conscientisation : le retour des motos.

Prenez le temps de réaliser que nous devons tous bien comprendre que les conditions sont nouvelles chaque année. Que ces véhicules n’offrant que très peu de protection transportent des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux qui reviennent sur la route, renouant avec des habitudes de conduite interrompues depuis plusieurs mois. S’ajoutent aussi de nouveaux conducteurs tant sur les motos que dans les autos qui en sont à leurs premières expériences. Les risques d’erreurs ou de maladresses sont soudainement plus élevés. Les « vétérans » doivent en tenir compte absolument.

Les routes encore froides offrent moins d’adhérence, sans compter des couches de petit gravier ou de poussière glissante comme on en voit après chaque hiver. Et ajoutez que nous sommes au plus fort de la saison des traîtres nids-de-poule.

AIME-LES

Annie Watier n’avait que 37 ans et, lundi dernier à Candiac, une manœuvre erratique dans une courbe l’a entraînée dans la mort. Elle n’a eu aucune chance.

Autos, camions et motos doivent partager les routes, les autoroutes, les rues avec tolérance, respect et patience.

Le retour des motos doit être le retour de la double prudence envers des gens qui sont sur des véhicules plus difficiles à voir, plus légers, moins protecteurs. Imaginez-vous que ce sont des gens que vous aimez qui les conduisent.

TI-GUIDOU