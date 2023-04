Le cas Macron

Emmanuel Macron vient de triompher en France, avec la décision d’hier du Conseil constitutionnel qui avalise presque toute la réforme sur les retraites. Quand la première ministre Élisabeth Borne s’exclame « ce soir, il n’y a ni vainqueur ni vaincu », elle se fout de la gueule des Français.

D’ailleurs, personne ne s’y trompe. Macron a aussi triomphé en Chine, où les journaux ne tarissent pas d’éloges sur sa volonté de ne pas suivre aveuglément les États-Unis. Mais la réaction parmi les alliés de la France est inverse. Les dirigeants américains sont furieux, comme les dirigeants allemands ou ceux des pays baltes.

1. Comment Macron voit-il le problème de la retraite ?

Macron est un homme brillant. Pourtant, ses aptitudes et ses connaissances ne l’immunisent pas contre un manque de jugement sur des questions cruciales. Le problème de la retraite en France est évident pour quiconque se penche sur les chiffres. Il est intenable de financer 20 ans de pleine retraite avec 40 années de travail, alors qu’autrefois, 40 années de travail finançaient 10 ans de retraite. Ajouter deux années de travail rééquilibre l’équation, mais insuffisamment.

2. Où est le problème avec Macron et les retraites ?

Le problème est dans la manière. Au lieu de prendre son temps pour bien exposer le problème, de montrer que les positions des Mélenchon et autres protocommunistes de ce monde sont intenables, Macron s’est enfermé dans sa superbe. Il est parvenu à se mettre à dos 70 % des Français. En prime, il a donné à Marine Le Pen un grand élan pour les prochaines élections. Macron a raison sur le fond, mais sa façon de gouverner est expéditive et autoritaire.

3. Où encore Macron se trompe-t-il ?

La plus récente bévue de Macron touche la Chine. Macron a épousé la rhétorique des dirigeants chinois. À son retour de Pékin, en déclarant refuser de faire du « suivisme » derrière les États-Unis, Macron a en fait signalé qu’il se désolidarisait des États-Unis et de leur coalition derrière Taïwan ou derrière l’Ukraine. Macron a eu beau multiplier les clarifications, les dirigeants à Taipei ont exprimé leur consternation, tandis que ceux de Pékin exultaient de joie. D’ailleurs, depuis des jours les journaux chinois sont remplis d’éloges pour Macron et ils encouragent l’Europe à définir une position différente de celle des États-Unis.

4. Pourquoi les dirigeants chinois sont-ils contents ?

La joie des dirigeants chinois est compréhensible. Elle confirme ce qu’ils pensent depuis des années. Pour eux, dans un monde où la puissance relative des États-Unis diminue chaque année, il est normal que des tensions apparaissent entre les Américains et leurs principaux alliés. Étant donné que la Chine cherche à remplacer les États-Unis comme puissance dominante, tout ce qui peut affaiblir les alliances américaines doit être encouragé. D’où les applaudissements chinois soutenus envers Macron. Macron ne comprend pas que les démocraties ne doivent pas entretenir des liens forts avec les pays totalitaires.

5. Pourquoi Macron ne tient-il pas compte de la nature des régimes politiques ?

Macron a travaillé quatre ans à la Banque Rothschild d’où il est ressorti avec la conviction que la logique de l’argent est plus forte que le reste, ce qui le mène à privilégier les relations économiques en politique étrangère, ou la comptabilité face aux questions de retraite. Or derrière l’argent, il y a les intérêts humains. Ce manque de considération pour les facteurs autres que financiers est en train de le perdre.