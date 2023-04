Le plus cool des véhicules électriques

Les véhicules électriques se multiplient sur nos routes à vitesse grand V. Les sujets les concernant sont d’ailleurs omniprésents dans les mœurs des Québécois, qui achètent en proportion plus de VÉ que n’importe qui d’autre - au Canada comme chez nos voisins du Sud. Sachant cela, ce n’est qu’une question de temps avant que ces véhicules fassent l’objet de modifications de la part d’amateurs.

Il y a bien quelques mordus comme Guillaume André (Ingenext) qui convertissent des véhicules à essence en électriques, mais les belles réalisations se comptent sur les doigts d’une main.

De passage en Californie il y a quelques semaines, je me suis arrêté dans la ville de San Clemente où se tient chaque samedi matin un grand rassemblement de voitures anciennes, sport et exotiques. Une rencontre hebdomadaire pour tout type d’amateurs de bagnoles, se déroulant pendant quelques heures en matinée.

Cet événement baptisé South OC Cars and Coffee a lieu dans le stationnement d’un centre commercial, situé face à l’océan. L’ambiance y est donc unique, et le paysage y est pour quelque chose.

Sur place, les voitures électriques sont d’ordinaire inexistantes, hormis la Polestar 2, puisque le constructeur est l’un des quelques commanditaires de l’événement. Toutefois, j’ai pu cette fois y apercevoir ce qui, jusqu’à ce jour, pourrait être considéré comme le véhicule électrique le plus charmant de l’histoire. Un Volkswagen Samba Bus 21-window 1965 entièrement restauré puis converti à l’électricité, par un propriétaire visiblement fier de sa réalisation.

Ayant échangé quelques mots avec ce dernier, il me disait l’avoir construit uniquement pour s’amuser. Parce que bien que le véhicule soit fonctionnel, il ne se verrait pas le conduire tous les jours, ne se sentant que trop peu en sécurité à son volant. Et encore moins sur l’autoroute! Et pour cause : une fois assis, nos genoux sont littéralement à quelques pouces du « museau » métallique du véhicule, exempt de tout renfort...

Son propriétaire s’amuse donc à tourner autour de la ville de San Clemente où il réside, se présentant de temps à autre à ce rassemblement pour faire découvrir son bolide aux amateurs. À bord se trouvent tous les artifices esthétiques faisant le charme de ce genre de véhicule, mais aussi un cartable qui illustre les schémas techniques, nécessaires à sa fabrication.

En somme, le véhicule fait appel à des cellules tirées de batteries de Tesla Model 3, ce qui a permis de créer une batterie de 28 kWh. La puissance étant bien sûr acheminée aux roues arrière. Cette batterie qui, n’est rechargeable que sur une borne de niveau 2 ou encore sur le 120 volts, permet d’obtenir environ 75 miles d’autonomie (120 kilomètres). En Californie, le temps froid l’affecte peu, la température étant toujours clémente.

Côté moteur, ce Volkswagen troque son quatre cylindres de 1,6 litre et 50 chevaux pour un moteur électrique de marque NetGain, produisant 95 chevaux. Une puissance modeste, mais pratiquement deux fois supérieure à celle d’origine. Exempt de transmission, il parvient à offrir une puissance honnête, son propriétaire estimant le 0 à 60 mph en 12 ou 13 secondes.

Le coût de conversion à l’électricité s’est avéré relativement raisonnable selon le propriétaire, qui a mis un certain temps à trouver la bonne formule. Cependant, il admet avoir injecté plus de 100 000 USD dans la restauration du camion lui-même, pour lequel il refuse aujourd’hui toute offre.

Parce que bien que son véhicule le limite dans ses déplacements, il n’en est pas peu fier. Et avec raison. Un véhicule absolument magnifique, et qui le sera sans doute encore plus lorsque stationné à côté du futur Volkswagen ID.Buzz qui devrait débarquer chez nous d’ici 12 à 18 mois.