Le soleil printanier fait des heureux à Québec et à Montréal

Les Québécois ont profité de la température clémente samedi pour se balader et redécouvrir les plaisirs des beaux jours, profitant des rayons du soleil dans un parc ou une terrasse, à Québec ou Montréal.

«Après l’hiver très enneigé qu’on a eu, ça fait du bien d’enfin pouvoir profiter un peu du printemps», constate Michel Poitras, un passant qui marchait avec sa conjointe sur la rue Saint-Jean, dans le Vieux-Québec, au courant de l’après-midi.

D’autres, comme Sarah Langevin et ses jeunes enfants, ont patienté pendant plusieurs minutes pour savourer leur première friandise glacée de la saison. Ils étaient plusieurs dizaines à faire la file devant les crèmeries et autres gelaterias du secteur historique de la ville.

«On a attendu longtemps, mais ça vaut la peine par une belle journée comme ça. Il y a une légèreté dans l’air et on voit que les gens sont contents de pouvoir sortir sans mettre une tuque et un foulard.»

Le calme après la tempête

Les effets de la première fin de semaine chaude et ensoleillée se faisaient également sentir à Montréal, en fin de journée.

«On a vraiment beaucoup de plaisir», affirme Geneviève, qui était accompagnée de ses amis Cynthia et Aymen.

Un peu plus loin, trois jeunes européennes peinaient à croire que le verglas ébranlait la province tout récemment.

«On avait du verglas, et une semaine après on a un 20 degrés!» lance en riant Elisa De Maertelaere.

La tempête survenue il y a un peu plus d’une semaine se faisait d’ailleurs toujours sentir, car d’imposantes branches jonchaient toujours le sol. Des enfants s’amusaient même à les empiler près des arbres.

Terrasses bondées

Qui dit retour du beau temps dit également réouverture des terrasses. À l’heure de l’apéro, il fallait chercher pendant plusieurs minutes pour trouver une table libre sur la rue Saint-Jean, Grande Allée ou l’avenue Cartier, dans la capitale.

«Des amis, du soleil, une petite bière: c’est ça le bonheur! On est contents de retrouver notre sortie classique du samedi», lance Maxime avec le sourire aux lèvres, entouré de ses bons amis.

De passage au Québec dans le cadre de son emploi, Jeffrey Murphy, un Bostonnais d’origine, s’est dit agréablement surpris par le beau temps.

«J’ai emmené un manteau et un foulard pour rien, blague-t-il, verre à la main. J’ai encore beaucoup de travail, mais j’ai pris quelques minutes pour profiter du soleil et de la ville.»

Sur l’avenue Mont-Royal, dans la métropole, les terrasses se faisaient relativement rares, mais les restaurants et bars semblaient pleins.

«C’est ma première terrasse de l’année, s’est réjouie Caroline. On en cherchait une justement et on a fait un petit tour jusqu’ici.»

Pour le temps que ça dure

La météorologue Katarina Radovanovic, d’Environnement Canada, conseille aux Québécois de profiter au maximum du beau temps cette fin de semaine, car il ne durera pas.

«On a eu droit à un ciel dégagé et à la chaleur dans les derniers jours, mais ça va changer assez rapidement. On prévoit des quantités importantes de pluie et un maximum de cinq degrés en début de semaine. Ça devrait s’améliorer pour la fin de semaine prochaine, mais on restera dans les moyennes de saison.»

-Avec la collaboration de Laurent Lavoie