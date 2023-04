L'Égypte, un allié gênant

Jamais simple de traiter de l’Égypte. Nous avons un faible pour ses pyramides et ses millénaires d’histoire, mais au jour le jour, le pays vit sous une dictature qui inspire peu d’espoir à une population dont 60 % ont moins de 30 ans. Et voilà que ces Égyptiens que nous soutenons à contrecœur nous jouent dans le dos.

Pas une semaine ne passe sans que nous n’ayons de nouveaux exemples de complicité entre autocrates et autres despotes de ce monde. Ils prétendent offrir une alternative stable à la gestion chaotique de nos sociétés démocratiques, mais n’imposent que répression et pouvoir absolu pendant des années, voire des décennies.

Le Russe Poutine et le Biélorusse Loukachenko sont deux complices de toujours. Kim Jong-un, le Nord-Coréen, est en train de devenir un vieux compagnon de tyrannie. Et depuis quelque temps, la connivence entre Xi Jinping et le chef du Kremlin prouve à ceux qui en doutaient encore qu’on ne s’entend jamais aussi bien qu’avec ses adversaires en prison.

Ceux-là, ce sont les méchants que nous dénonçons fièrement, convaincus de la noblesse de nos principes. Pourtant, nous conservons dans nos bonnes grâces des dirigeants tout aussi sulfureux ; Abdel Fattah al-Sissi, l’Égyptien, en fait partie.

D’UN DICTATEUR À L’AUTRE

En 2011, au cœur du Printemps arabe, les Égyptiens avaient réussi l’inimaginable à l’époque : chasser du pouvoir un dictateur, Hosni Moubarak, qui s’y accrochait depuis trente ans.

L’expérience démocratique égyptienne aura été de courte durée, une année à peine. Les militaires se sont servis de l’inquiétude inspirée par l’élection à la présidence de l’islamiste Mohamed Morsi pour ramener un des leurs au pouvoir.

Le général al-Sissi s’est révélé aussi oppressant que Moubarak. Selon Human Rights Watch, l’organisation de défense des droits de la personne, « le gouvernement égyptien n’a montré en 2022 aucune réelle volonté politique de mettre fin aux violations systématiques des droits contre de larges segments de la société ».

Pour sa part, Freedom House, qui catégorise les pays selon l’état de leur démocratie, souligne qu’en Égypte, « les libertés civiles, y compris la liberté de la presse et la liberté de réunion, sont strictement limitées. Et les forces de sécurité se livrent à des violations des droits de la personne et à des exécutions extrajudiciaires en toute impunité. »

UN COUP DE MAIN DÉPLACÉ

Parmi les documents secrets dont la fuite ces derniers jours a placé le Pentagone dans l’embarras, ceux concernant l’Égypte agacent tout particulièrement. Abdel Fattah al-Sissi aurait donné l’ordre de produire 40 000 roquettes pour aider la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine, tout cela devant se faire discrètement, selon le Washington Post, « pour éviter les problèmes avec l’Occident ».

Une trahison pure et simple, alors que les États-Unis fournissent annuellement pour 1,3 milliard de dollars d’aide militaire à l’Égypte. Al-Sissi, coincé, dément tout soutien aux Russes, pendant qu’à la Maison-Blanche, on s’en tient à affirmer ne pas disposer de preuve d’une telle opération.

Tristement, c’est un autre « pacte avec le diable » où, pour prétendument aider à calmer le Proche-Orient, les États-Unis et leurs alliés, dont le Canada, contribuent à raffermir la position d’un dictateur qui, comme tous les autres, n’a à cœur que ses propres intérêts.

UNE GÉNÉROSITÉ APPRÉCIÉE ?

Aide militaire américaine à l’Égypte

En 2021 : 1,3 milliard $ US

Depuis 1978 : 50 milliards $ US, plus 30 milliards $ US en assistance économique

Source : Département d’État, USA, Avril 2022

Performance démocratique de l’Égypte

18/100 = Pays « non libre »

Source : Freedom House, 2022

Élection à la présidence, 26 et 28 mars 2018

Abdel Fattah al-Sissi

Photo AFP

97,08 %

Moussa Mostafa Moussa

Photo AFP

2,92 %