Les bornes de recharge FLO d’HydroSolution, robustes, fiables et conçues ici!

Le véhicule électrique (VE) est dans l’air du temps! Afin de brancher votre VE, HydroSolution vous offre les bornes de chargement résidentielles pour voitures électriques de l’entreprise FLO. Conçues au Québec, elles répondent à de hauts standards de qualité et sont parfaitement adaptées à notre climat rigoureux.

HydroSolution fournit ainsi un service « clés en main », qui passe par l’achat de la borne, son installation par un électricien membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ), le tout livré avec une garantie solide. Pour une borne financée, la garantie sur les pièces et la main-d’œuvre est de quatre ans. À l’achat, cette garantie est de trois ans pour les pièces et d’un an pour la main-d’œuvre. Ceci en plus d’un service d’assistance accessible de 9 h à 17 h du lundi au vendredi, lors des jours ouvrables.

Des bornes performantes et bien cotées

Quelles sont les raisons qui ont poussé les experts d’HydroSolution à choisir les bornes FLO? Ce sont des produits fabriqués au Québec. FLO possède son siège social à Québec, de même que des bureaux et des usines d’assemblage à travers le Canada et les États-Unis. Deux modèles de bornes FLO sont offerts, soit la FLO Maison G5 et la FLO X5, compatibles avec tous les types de VE. Elles peuvent être installées par les experts d’HydroSolution presque partout au Québec, y compris les copropriétés (de 12 unités et moins).

Les bornes FLO sont performantes, résistantes et dotées d’un design esthétique. Des équipes québécoises expertes en protection du consommateur les ont souvent sélectionnées pour leur fiabilité. Ces bornes affichent une puissance de 30 watts. Et malgré une certaine croyance erronée qui tend à penser que plus votre voiture électrique a une grosse batterie (ou une grande capacité de batterie), plus vous avez besoin d’une borne avec un ampérage puissant, une puissance de 30 watts est amplement suffisante et puissante pour recharger tous les modèles de véhicule.

Car tout comme on ne refait pas le plein d’essence après systématiquement chaque petit trajet parcouru, il en est de même pour la recharge d’un VÉ. Un « plein d’électricité », effectué la nuit pendant notre sommeil, est tout ce qu’il faut pour ensuite effectuer les déplacements du quotidien... pour revenir brancher le véhicule à nouveau, le soir suivant. Aucune inquiétude ni aucun tracas!

Incitatifs et rabais intéressants

HydroSolution offre l’achat et le financement pour une borne FLO. Le gouvernement provincial offre un incitatif de 600 $ pour l’achat d’une borne de recharge résidentielle et son installation par un électricien certifié. Aussi, de nombreuses municipalités ont instauré une subvention. Enfin, d’autres rabais peuvent être applicables, tels que pour les membres CAA, les membres de la FADOQ ou encore le rabais fidélité chauffe-eau (pour les clients louant un chauffe-eau avec HydroSolution).

Pour faire une demande de soumission de borne de recharge FLO, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site Web d’HydroSolution, à l’onglet « borne de recharge ».

Les informations détaillées sont là : hydrosolution.com/borne-de-recharge