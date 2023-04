Les tropiques dans votre cour!

Le palmier est assurément le végétal qui représente le mieux les milieux tropicaux. La simple vue d’une image de cocotier nous transporte aussitôt 3000 kilomètres plus au sud, sur une plage des Caraïbes.

Alors, plutôt que d’acheter un billet d’avion pour vous rendre dans le sud, profitez de la beauté exotique d’un palmier dans votre cour cet été.

Que vous le plantiez dans une plate-bande, en compagnie de plantes tropicales telles que des hibiscus, ou que vous le cultiviez en contenant sur votre terrasse, l’effet sera assurément spectaculaire et dépaysant. Voilà qui vous fera voyager sans avoir à vous déplacer !

Voici donc la description de quelques-uns des plus beaux palmiers disponibles sur le marché québécois.

Palmier éventail chinois

Photo fournie par Albert Mondor

Hauteur : 60 cm à 1,50 m à l’achat

Feuillage : en forme d’éventail, très découpé, vert

Ensoleillement : soleil, mi-ombre

Sol : léger, frais et bien drainé

On retrouve assez fréquemment le palmier éventail chinois dans les pépinières et les jardineries du Québec. De petites dimensions, il forme habituellement plusieurs troncs et arbore des feuilles arrondies très découpées qui ont la forme d’éventails. Très résistant, ce palmier peut survivre à une température de -15 oC. Attention ! le palmier éventail chinois possède des épines acérées et doit être manipulé avec précaution.

Cocotier

Photo tirée du site plnts.com

Hauteur : 30 cm à 3 m à l’achat

Feuillage : très découpé, vert

Ensoleillement : soleil

Sol : sableux, léger et bien drainé

Le cocotier est le symbole par excellence du sud ! Les vacances passées au soleil ne seraient pas les mêmes sans la présence de ce magnifique palmier le long des plages. Étonnement, on ne sait pas quelle est l’origine du cocotier. Par contre, ce qui est certain, c’est que ce palmier pousse maintenant partout, dans toutes les régions tropicales de la planète. Comme la noix de coco flotte bien sur l’eau, elle peut dans certains cas voyager quelques milliers de kilomètres avant de toucher terre et de donner naissance à un nouvel arbre. Facile à cultiver, le cocotier fera merveille dans votre jardin cet été !

Palmier de Bismarck

Photo fournie par Nieuwkoop Europe

Hauteur : 1 à 2 m à l’achat

Feuillage : en forme d’éventail, découpé, gris argenté

Ensoleillement : soleil

Sol : bien drainé

Le palmier de Bismarck arbore un superbe feuillage gris argenté qui lui donne un air très noble. Chacune de ses grandes feuilles arrondies et découpées rappelle un éventail complètement déployé. Comme ce palmier peut résister à une température de -5 oC, il restera intact jusqu’en novembre s’il est laissé au jardin. Bien que sa culture à l’intérieur pose un certain défi, on peut aussi le rentrer pour la période hivernale dans une pièce bien ensoleillée de la maison.

Palmier queue de renard

Photo fournie par gulab.pk

Hauteur : 1,50 à 2,50 m à l’achat

Feuillage : très découpé, vert foncé

Ensoleillement : soleil

Sol : léger, frais et bien drainé

Le palmier queue de renard possède de longues palmes comme plusieurs autres espèces, mais elles sont beaucoup plus touffues, couvertes de folioles pointant dans tous les sens, ce qui leur donne l’allure de queues de renard. Puisque ce palmier préfère un sol frais mais bien drainé, assurez-vous de l’arroser lorsque le terreau sèche à peine en surface.

Palmier bouteille

Photo fournie par Fast Growing palms

Hauteur : 60 cm à 2,00 m à l’achat

Feuillage : très découpé, vert foncé

Ensoleillement : soleil

Sol : humide mais bien drainé

Le palmier bouteille est appelé ainsi parce que la base de son tronc est renflée, ce qui lui donne l’aspect d’une grosse bouteille. En plus de donner beaucoup d’exotisme aux aménagements, ce palmier leur confère une touche fort originale.

Palmier royal

Photo fournie par India Gardening

Hauteur : 2,50 à 3,50 m à l’achat

Feuillage : très découpé, vert foncé

Ensoleillement : soleil

Sol : bien drainé

Le palmier royal porte bien son nom puisqu’il s’agit d’un arbre majestueux d’allure particulièrement noble. On le retrouve à l’état sauvage dans les forêts tropicales de Cuba, du Honduras, du Mexique et du sud de la Floride. Les spécimens disponibles sur le marché horticole sont habituellement de grande taille – ils font généralement plus de 2 mètres de hauteur – et confèrent aux jardins dans lesquels on les installe un aspect on ne peut plus luxuriant empreint de beaucoup de classe et de chic.

Un entretien facile

Plusieurs espèces de palmiers peuvent survivre à des températures froides, situées sous le point de congélation. Par exemple, le palmier aiguille résiste aisément à une température de -20 oC ! Cependant, le meilleur moment pour sortir les palmiers à l’extérieur correspond au moment où tout risque de gel est pratiquement nul dans votre région. À Montréal, ce moment survient habituellement vers le 20 mai. Dans la grande région de Québec, il est parfois nécessaire d’attendre jusqu’à la toute fin de mai ou au début de juin pour exécuter cette opération. Dans les contrées plus nordiques, il est préférable de le faire vers le début ou la mi-juin.

Cultivés en contenant sur une terrasse ou un balcon, dans un terreau d’empotage à base de tourbe de sphaigne, la majorité des palmiers donneront d’excellents résultats. Comme ce sont pour la plupart des végétaux assez peu exigeants, il suffit de les arroser une à deux fois par semaine, sans qu’il soit pour autant absolument nécessaire de les fertiliser. Il est préférable de les disposer au plein soleil, ou à la mi-ombre dans certains cas, dans un endroit bien protégé des vents. La plupart des palmiers résistent bien à la sécheresse, ainsi on doit attendre que la surface du terreau s’assèche avant d’arroser à nouveau.

Il est recommandé de laisser ces plantes dans leur pot même si on les installe dans une plate-bande à l’extérieur. Cela évite de déranger les racines et de leur donner un choc lorsqu’on les rentre dans la maison en septembre. Pour déplacer les plantes lourdes, utilisez un diable ou placez le pot sur une soucoupe à roulettes.